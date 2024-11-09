علاقات شائكة تجمع أبطال مسلسل وتر حساس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 03:18 مساءً - يعتبر مسلسل وتر حساس من أبرز المسلسلات التي يتابعها الجمهور حاليا، ولقد تصدر التريند بسبب العلاقات الشائكة التي تجمع بين أبطاله، ونوضح في السطور القادمة تفاصيل العلاقات العائلية والعاطفية بين أبطال العمل.

خريطة علاقات أبطال مسلسل وتر حساس

تدور الأحداث في المسلسل حول عائلتين الأولى هي عائلة سلمى “صبا مبارك” والتي تعيش في منزلها برفقة والدتها “لطيفة فهمي”، وشقيقتها ليلى وأيضا شقيقتها الثانية التي تجسد شخصيتها الفنانة هاجر عفيفي، ويعيش معهم في المنزل زوج شقيقتها الأخيرة محمد العمروسي.

أما الأسرة الثانية فهي لكاميليا “إنجي المقدم” وهي محامية وابنة خالة سلمى “صبا مبارك” وهي زوجة محمد علاء “رشيد” ولديها منه ابن وابنة.

ووالدها هو نور الدين المحامي “تميم عبده” وشقيقها هو حسن الذي كان متزوجا من سلمى، وشقيقها الأصغر هو مازن “ أحمد جمال سعيد” وهو أيضا خطيب ليلى شقيقة سلمى.

ومع تطورات الأحداث تمت خطبة سلمى “صبا مبارك” لأكرم “صالح عبد النبي” شريك رشيد “محمد علاء” ولكنها تركته وتزوجت رشيد نفسه الذي هو زوج ابنة خالتها كاميليا “إنجي المقدم".

ومن الشخصيات التي لها علاقة قوية بالعائلة هي رغدة “هيدي كرم” وهي من الشخصيات الهامة فهي صديقة لسلمى وكاميليا ورشيد ولها نسبة في عيادة التجميل مع سلمى.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

ومسلسل وتر حساس مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويقدم المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.

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