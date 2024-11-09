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عزاء الإعلامية جيلان حمزة غدا بمسجد عمر مكرم - أخبار كلمتك

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عزاء الإعلامية جيلان حمزة غدا بمسجد عمر مكرم - أخبار كلمتك

عزاء الإعلامية جيلان حمزة غدا بمسجد عمر مكرم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 03:18 مساءً - السبت 09/نوفمبر/2024 - 03:01 م 11/9/2024 3:01:57 PM

جيلان حمزة.. كلمتك
جيلان حمزة.. كلمتك

تستقبل أسرة الإعلامية الكبيرة الدكتورة جيلان حمزة  واجب العزاء غدا الأحد في مسجد عمر مكرم من٥ إلى ٨ مساء.

وكانت قد رحلت عن عالمنا الكاتبة والإعلامية جيلان حمزة، ابنة الدكتور عبد اللطيف حمزة مؤسس معهد الدراسات الإعلامية في جامعة القاهرة، بالإضافة إلي إنها شقيقة الإعلامية الراحلة والمذيعة الشهيرة كاريمان حمزة.

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الراحلة جيلان حمزة كاتب صحفية وروائية، كتبت أول رواية لها في سن الـ 17 عاما من خلال تقديمها رواية "قلب بلا قناع"، وتخرجت في كلية الإعلام جامعة القاهرة، وحصلت علي الماجستير والدكتوراه في الإعلام من جامعة الزقازيق.

 

وكتبت جيلان عددا من الروايات ومنها رواية اللعبة والحقيقية، ونالت عنها عددا من الجوائز منها جائزة الشبان، وتم ترشيحها للعمل بالتلفزيون المصري من قبل عبد القادر حاتم وزير الإعلام السابق، وبدأت مشوارها الإعلامي كمذيعة  ومن أبرز البرامج التي قدمتها  في المرأة وبرنامج كشكول بالإضافة إلى برنامج اختبر معلوماتك وعدد آخر من البرامج. 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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