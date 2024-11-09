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مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير يكرم الفلسطيني كامل الباشا ويمنحه البرج الذهبي - أخبار كلمتك

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مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير يكرم الفلسطيني كامل الباشا ويمنحه البرج الذهبي - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير يكرم الفلسطيني كامل الباشا ويمنحه البرج الذهبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 02:43 مساءً - السبت 09/نوفمبر/2024 - 02:29 م 11/9/2024 2:29:46 PM

كامل الباشا، كلمتك
كامل الباشا، كلمتك

يكرم مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير فى دورته الجديدة  الممثل الفلسطيني الكبير "كامل الباشا" ومنحه البرج الذهبى عن مشواره الفنى.

تكريم كامل الباشا بجائزة البرج الذهبي

ويأتي حفل تكريم “كامل الباشا” أثناء افتتاح الدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير يوم ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ بدار الأوبرا المصرية.

وعن منحه البرج الذهبي قال “الباشا”: شكرًا للقائمين على مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير على منحي هذا التكريم، وسعيد ان التكريم من مهرجان سينمائي متخصص بالفيلم القصير، وشكرًا أيضًا لكل  السينمائيين وصناع الأفلام المخلصين والمؤمنين بأهمية الفيلم القصير

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كامل الباشا

و كامل الباشا، واحد من أبرز الفنانين العرب على الإطلاق الذين حققوا نجاحًا استثنائيًّا سواء على الشاشة الذهبية أو الصغيرة واستطاع النجاح أيضًا فى اقتناص عدة جوائز عربية وأخرى عالمية كان أبرزها حصده جائزة أفضل ممثل من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولى كذلك تمثيله ومشاركته فى الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للعام الماضي.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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