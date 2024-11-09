مشاهير العرب - دنيا سمير غانم تشيد بفيلم «الهوى سلطان»: منة شلبي خطيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 03:23 مساءً - أشادت الفنانة دنيا سمير غانم، بفيلم الهوى سلطان من بطولة النجمة منة شلبي والفنان أحمد داود، بعدما تمكن من تحقيق إيرادات تصل إلى 4 مليون جنيها في 72 ساعة من عرضه.

وشاركت دنيا سمير غانم، صورة عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «فيلم حلو جدا استمتعت بيه وبكل فريق العمل، منة شلبي خطيرة وفظيعة وقمر ما شاء الله كالعادة».

تفاصيل فيلم الهوى سلطان

وتدور أحداث فيلم «الهوى سلطان»، في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوي، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.

ويشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان، بجانب منة شلبي عدد من الفنانين أبرزهم: أحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

آخر أعمال منة شلبي

وكانت آخر أعمال منة شلبي، هو مسلسل «تغيير جو»، وتكون العمل من 15 حلقة، وشارك فيه كل من: إياد نصار، صالح بكري، ميرفت أمين، عصام عمر، عايدة الكاشف، سعيد سرحان، شيرين، نبيل علي ماهر، محمود قابيل، أحمد سعيد، إنجي علي، وغيرهم، وهو من إخراج مريم أبو عوف، وتأليف منى الشيمي.