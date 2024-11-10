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سامح حسين يصور فيلما جديدا بعنوان "تحت الطلب" - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 08:16 مساءً - بدأ الفنان سامح حسين تصوير فيلم جديد يحمل اسما مؤقات “تحت الطلب”، حيث يعكف حاليأ على تصوير المشاهد الداخلية للفيلم داخل أحد الاستوديوهات بمنطقة الشيخ زايد.

وقال سامح حسين في تصريح خاص لكلمتك: إن الفيلم سيكون مفاجأة للجمهور، خاصة أن قصة الفيلم مختلفة، ويناقش بعض الموضوعات الهامة بشكل كوميدي اجتماعي.

وأضاف سامح أنه يريد دائما أن يقدم عملًا فنيا يحتوى على قضية أو مشكلة إجتماعية هامة، حتى تحقق المعادلة، وهي تقديم عمل سينمائي ومشاركة المجتمع قضاياه

 

 

فيلم ساندوتش عيال

يشار إلى أن سامح حسين عرض له على المنصات فيلم 'ساندوتش عيال'، ﺇﺧﺮاﺝ هاني حمدي، ﺗﺄﻟﻴﻒ طارق رمضان، وتواجد كذلك في بطولة العمل كل من الفنانة نور قدري، إسماعيل فرغلي، إيمان السيد، إبرام سمير، يوسف صلاح.

تتمحور قصة العمل في قالب كوميدي، حول نسب الطلاق المرتفعة في مصر وتأثيرها السلبي على الأطفال، وذلك من خلال قصة محامي على خلاف مع زوجته وهو ما لفت نظره للموضوع، فيقرر أن يطالب بحقوق الأطفال الذين وقع عليهم الضرر نتيجة الخلافات، وحالات الطلاق أو الخلع بين والديهما في إطار من الكوميديا.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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