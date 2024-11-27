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الرياضة - 09:39 - لشراء كراسة شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. عناوين مكاتب البريد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:39 - لشراء كراسة شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. عناوين مكاتب البريد - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:39 - لشراء كراسة شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. عناوين مكاتب البريد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:39 صباحاً - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. ترتفع معدلات البحث من قبل الكثير من المواطنين عن عناوين مكاتب البريد المصري لشراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024، وذلك بعدما تم البدء في توزيعها أمس.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه وزواره، عناوين مكاتب البريد لشراء كراسة شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

عناوين مكاتب البريد لشراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أماكن البريد في محافظة القاهرة

مكتب بريد الأزبكية في 57 شارع رمسيس مبنى مركز الحركة الرئيسي، ميدان رمسيس وسط البلد

مكتب بريد الفجالة في 11 شارع سراج الدين، بجوار مدرسة السحارة، الفجالة

مكتب بريد أرض السبيل في شارع ورشة التليفونات أرش السبيل، شبرا الخيمة.

أماكن البريد المصري لسحب كراسات شروط شقق الإسكان

مكتب بريد العطار في 15 شارع العطار، من شارع الترعة البولاقية، شبرا.

مكتب بريد الظاهر في 70 شارع الظاهر، القبيسي، حي الظاهر.

مكتب بريد باب الشعرية في 178 شارع الجيش، المنسي، باب الشعرية.

مكتب بريد مجمع التحرير في داخل مجمع التحرير ميدان التحرير وسط البلد.

مكتب بريد مدينة نصر في شارع أحمد فؤاد نسيم، خلف القوى العاملة - مدينة نصر.

مكتب بريد مدينة نصر الحى السادس في 68 شارع الخليفة الظافر، مدينة نصر، الحي السادس.

ويوجد مكتب بريد في شارع امتداد رمسيس بجوار مطابع البريد ومقابل نادى السكة الحديد بمدينة نصر.

أماكن البريد المصري لسحب كراسات شروط شقق الإسكان

مكتب بريد محمد فريد في 1 شارع محمد فريد وسط البلد.

مكتب بريد العتبة في 1 ش عبد الخالق ثروت ميدان العتبة.

مكتب بريد قصر العيني في 71 القصر العيني، قسم السيدة زينب.

مكتب بريد عين شمس في 5 شارع كامل مهدى من ش قمر أحمد عصمت عين شمس.

مكتب بريد الزمالك في 153 شارع البرازيل، حي الزمالك.

المركز الرئيسي للبريد السريع الدولي في 151 شارع عبد الحق السنباطى، العتبة.

أماكن البريد المصري لسحب كراسات شروط شقق الإسكان

أماكن مكاتب البريد المصري في الجيزة

مكتب بريد الأهرام بآخر شارع الهرم، بجوار فندق مينا هاوس.

مكتب بريد الرماية في 108 مساكن الرماية، بجوار النادي.

بريد الكوم الأخضر بشارع جاد الله بجوار المسجد.

مكتب بريد بولاق الدكرور.

مكتب بريد محطة سكك حديد.

مكتب بريد الدقي.

أماكن البريد المصري لسحب كراسات شروط شقق الإسكان

مكتب بريد مبنى الإصلاح الزراعي.

مكتب بريد الأورمان.

مكتب بريد الطالبية.

مكتب بريد عثمان أحمد عثمان بقرية الحرانية، بأبو النمرس.

مكتب بريد القرية الذكية بأول طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

مكتب بريد مدينة الفردوس بمدينة الفردوس.

مكتب بريد حي الشباب بعمارة رقم 50، المجاورة الثالثة، الحي الثالث عشر، مدينة الشيخ زايد.

أماكن البريد المصري لسحب كراسات شروط شقق الإسكان
أماكن البريد المصري لسحب كراسات شروط شقق الإسكان

مكتب بريد جامعة 6 أكتوبر بالحي الثالث.

مكتب بريد شارع بين السرايات.

مكتب بريد جامعة القاهرة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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