تعاون بين التصديري للصناعات الهندسية وشعبة الصناعات المغذية لزيادة الصادرات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:38 صباحاً - وقع المجلس التصديري للصناعات الهندسية بروتوكول تعاون مع شعبة الصناعات المغذية في غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، وذلك بهدف خلق فرص تصديرية لقطاع الصناعات المغذية، والعمل على زيادة صادراته خلال عام 2025، وإدخال القطاع إلي الأسواق التصديرية الجديدة وعلى رأسها السوق الأفريقية.



وقال المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد: إن البروتوكول يأتي في إطار اتجاهات الدولة لتعميق التصنيع المحلي وإحداث طفرة في قطاع الصادرات الهندسية بما يتناسب مع القدرات الإنتاجية للصناعة المصرية.



وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية: إن الصناعات المغذية شهدت على مدار السنوات الأخيرة تطورا كبيرا، الأمر الذي يجعل من التعاون بين المجلس والشعبة أحد أهم دعائم زيادة صادرات القطاع خلال عام 2025 وحتى عام 2030.

وأوضحت مي حلمي، أن البروتوكول يستهدف دعم المصنعين في قطاع الصناعات المغذية لتطوير العمليات الإنتاجية في جميع مراحلها مما ينعكس على المنتج النهائي المقرر تصديره واستهداف الأسواق الخارجية به.

ومن جانبه قال تامر الشافعي رئيس شعبة الصناعات المغذية في الغرفة الهندسية، إنه من المقرر تجهيز عدد كبير من ورش العمل والتدريبات الفنية على أعلى مستوى للشركات والمصانع في قطاع الصناعات المغذية خلال الفترة المقبلة.



وأشار "الشافعي" إلي أن البروتوكول يسعي إلي مساندة الشركات والمصانع من أجل الاشتراك في المعارض والمحافل الدولية، وذلك لعرض كفاءة المنتج المصري والاطلاع على التكنولوجيا العالمية الخاصة بالصناعة من أجل إحداث طفرة في أداء قطاع الصناعات المغذية.

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