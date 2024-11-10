مشاهير العرب - شافكي المنيري تكشف أسرار في حياة زوجها الراحل ممدوح عبد العليم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 07:27 مساءً - أحيت الإعلامية شافكي المنيري ذكرى ميلاد زوجها الفنان الراحل ممدوح عبد العليم من خلال رسالة مؤثرة تعرب من خلالها عن مدى افتقادها لوجوده بحياتها وحزنها الشديد على فراقة.

وكتبت المنيري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: 10 نوفمبر.. عمرنا.. تمر السنين والأيام ويبقى كل ما تبقى لنا ذكريات عمر حلوة.. ونرجع بالشريط».

وأشارت إلى أن الفنان الراحل ممدوح عبد العزيز كان يحتفل بعيد ميلاده يوم 31 ديسمبر على الرغم من أنه من مواليد 10 نوفمبر قائلة: «لم يكن ممدوح يحتفل باليوم ده.. كان اختار يوم تاني في السنة هو 31 ديسمبر عشان يحتفل مع العالم والناس وهي مبتهجة ويكون احتفال طبيعي، وبعد ولاده هنا الجميلة يوم 17 نوفمبر بعد عيد ميلاده بأسبوع قرر ممدوح أنه يرجع يحتفل في نوفمبر عشان يكون شهر ميلاد هنا كله بهجة وسعادة وأنها تكون منورة الشهر».

شافكي المنيري عن زوجها ممدوح عبد العليم.. كان زي الأطفال يحب المفاجآت والهدايا الرمزية

وتابعت: «كل عام اتهرب من اليوم ده وهنونة الجميلة كمان تهرب منه عشان ممدوح كان دايما مبتهج سعيد جميل والحزن والضيق آخر حاجه عنده.. كان زي الأطفال يحب المفاجآت والهدايا الرمزية يحب الفرحة من القلب».

وأضافت: 10 نوفمبر 2024.. لا تستطيع أن تهرب من الفكرة أو الذكرى رغم أنه موجود طول الوقت في حياتنا وفي كل التفاصيل.. يظل يوم مولده الإنساني علامه تذكرك بأنه كان الرائع الأنسان الذي لن يتكرر.. الجميل الصادق المحب.. لطفه ورقته كانت عنوانه الدائم.. يوم جديد في سنة جديدة هو في عالم آخر يشبه روحه الإنسانية.. عالم الحق الذي يحتفل بإنسانيّته وكرم اخلاقه».

ووجهت شافكي المنيري رسالة لروح زوجها قائلة: «كل سنة وأنت في القلوب وشمعة متجدده لن تنطفئ أبدا.. كانت كل كلمات الكتاب هي كل المحبة والصدق له وكان آخر الهدايا اقدمها له.. كل سنة وأنت في قلوب محبيك وفي معيه الله وفي سكينة حلوه تشبهك وتستحقها.. الغالي ممدوح عبد العليم.. في الجنة بإذن الله ونعيمها».