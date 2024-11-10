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مشاهير العرب - المخرجة عريب زعيتر تشارك في مهرجان القاهرة السينمائي بـ فيلم أمنية أخيرة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - المخرجة عريب زعيتر تشارك في مهرجان القاهرة السينمائي بـ فيلم أمنية أخيرة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - المخرجة عريب زعيتر تشارك في مهرجان القاهرة السينمائي بـ فيلم أمنية أخيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 08:21 مساءً - تشارك المخرجة عريب زعيتر في مسابقة الأفلام القصيرة ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي من خلال الفيلم الأردني القصير «أمنية أخيرة»، ويعد هذا العرض العالمي الأول للفيلم.

ومن المقرر أنطلاق فعاليات الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يوم 13 نوفمبر، وتستمر حتى 22 من نفس الشهر.

فيلم أمنية أخيرة

وكشفت المخرجة عريب زعيتر، عن تفاصيل تجربتها الشخصية مع هذا الفيلم في بيان لها قائلة: «عندما دخلت الغرفة القاتمة التي كانت جدتي ترقد فيها مريضة في بلدتي نابلس، استحوذ عليّ سيل جارف من المشاعر، لقد تمكنت من تمييز النداء الصامت الذي وصلني من أعماق نظرتها.. رقدت هناك، متصلة بشبكة معقدة من الأنابيب كان فمها مقيدًا، وجسدها مسجونًا ومحرومًا من قوت الحياة، أحمل دائمًا بداخلي كلماتها العميقة، تلك الكلمات التي شكلت لحن طفولتي، عندما نظرت إليها، وهي محاطة بالآلات وتبتلعها، أدركت أن تلك الموسيقى قد تلاشت لتصبح ذاكرة بعيدة».

فيلم أمنية أخيرة

أبطال فيلم «أمنية أخيرة»

ضم فيلم «أمنية أخيرة» عدد من الفنانين أبرزهم: سلوى نقارة وشادن قنبورة وفراس طيبة ومنى عبد الهادي، وهو من تأليف وإخراج عريب زعيتر وإنتاج عريب زعيتر وريما صعوب، ومدير تصوير فرانسيسكو جوزون، ومونتاج ريبيكا وينجريت، ولقد تلقى الفيلم دعمًا من صندوق الأردن لدعم الأفلام، وTabi360، وA0 Productions.

أحداث فيلم «أمنية أخيرة»

وتدور أحداث الفيلم القصير«أمنية أخيرة» حول سيرين التي تتلقى خبرًا مؤلمًا يخص جدتها، وتمضي برحلة طويلة كي تجتمع بها، وعند وصولها تدرك مدى صعوبة فهم ما تطلبه جدتها، ولكن عندما تتوصل سيرين لرغبة الجدة، يتبين لها أن تحقيق تلك الرغبة يفوق أي عائق واجهته خلال تلك الزيارة.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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