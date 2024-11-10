مشاهير العرب - المخرجة عريب زعيتر تشارك في مهرجان القاهرة السينمائي بـ فيلم أمنية أخيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 08:21 مساءً - تشارك المخرجة عريب زعيتر في مسابقة الأفلام القصيرة ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي من خلال الفيلم الأردني القصير «أمنية أخيرة»، ويعد هذا العرض العالمي الأول للفيلم.

ومن المقرر أنطلاق فعاليات الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يوم 13 نوفمبر، وتستمر حتى 22 من نفس الشهر.

وكشفت المخرجة عريب زعيتر، عن تفاصيل تجربتها الشخصية مع هذا الفيلم في بيان لها قائلة: «عندما دخلت الغرفة القاتمة التي كانت جدتي ترقد فيها مريضة في بلدتي نابلس، استحوذ عليّ سيل جارف من المشاعر، لقد تمكنت من تمييز النداء الصامت الذي وصلني من أعماق نظرتها.. رقدت هناك، متصلة بشبكة معقدة من الأنابيب كان فمها مقيدًا، وجسدها مسجونًا ومحرومًا من قوت الحياة، أحمل دائمًا بداخلي كلماتها العميقة، تلك الكلمات التي شكلت لحن طفولتي، عندما نظرت إليها، وهي محاطة بالآلات وتبتلعها، أدركت أن تلك الموسيقى قد تلاشت لتصبح ذاكرة بعيدة».

أبطال فيلم «أمنية أخيرة»

ضم فيلم «أمنية أخيرة» عدد من الفنانين أبرزهم: سلوى نقارة وشادن قنبورة وفراس طيبة ومنى عبد الهادي، وهو من تأليف وإخراج عريب زعيتر وإنتاج عريب زعيتر وريما صعوب، ومدير تصوير فرانسيسكو جوزون، ومونتاج ريبيكا وينجريت، ولقد تلقى الفيلم دعمًا من صندوق الأردن لدعم الأفلام، وTabi360، وA0 Productions.

أحداث فيلم «أمنية أخيرة»

وتدور أحداث الفيلم القصير«أمنية أخيرة» حول سيرين التي تتلقى خبرًا مؤلمًا يخص جدتها، وتمضي برحلة طويلة كي تجتمع بها، وعند وصولها تدرك مدى صعوبة فهم ما تطلبه جدتها، ولكن عندما تتوصل سيرين لرغبة الجدة، يتبين لها أن تحقيق تلك الرغبة يفوق أي عائق واجهته خلال تلك الزيارة.