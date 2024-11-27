الرياضة - 09:39 - التاريخ يفتح أبوابه أمام الفرعون.. إنجاز جديد ينتظر صلاح أمام ريال مدريد اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:39 صباحاً - يترقب الدولي محمد صلاح، الجناح الأيمن بنادي ليفربول الإنجليزي، تحقيق انجاز جديد مع فريقه، خلال مواجهة نظيره ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يتسلح ليفربول في مباراة اليوم والتي تقام على أرض ملعب "آنفيلد" بالأرض والجماهير في مواجهة ريال مدريد والذي يحل ضيفًا ثقيلاً عليه.

بينما يدخل النجم المصري محمد صلاح، بمعنويات ورغبة في قيادة ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل مواصلة مسيرته بقوة في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي يسعى للمنافسة على التتويج بلقبها.

ويواصل محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول حيث سجل ثنائية لفريق ليفربول في مرمى ساوثهامبتون في المواجهة التي جرت ضمن الجولة الـ 12 من عمر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل ليفربول في تحقيق رقم إيجابي على حساب ريال مدريد في مباراة اليوم بعد أن عجز الريدز عن التقدم في آخر 8 مواجهات جمعت بين الفريقين.

من جانبه يأمل أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد في قيادة فريقه لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل تحسين ترتيبه في دوري أبطال أوروبا.

انجاز جديد ينتظر محمد صلاح مع ليفربول

ومنذ انضمام محمد صلاح، إلى نادي ليفربول، شارك مع الفريق في 80 مباراة بمختلف المسابقات الأوروبية (دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي).

وخلال مشاركات صلاح في جميع المباريات مع ليفربول، نجح قائد منتخب مصر، في تسجيل 48 هدفًا أوروبيًا بقميص ليفربول، بواقع 42 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، و5 أهداف في الدوري الأوروبي، وهدفًا في التصفيات المؤهلة لدوري الأبطال.

وأنه في حال تسجيل محمد صلاح، هدفين في مباراة اليوم الأربعاء، ضد مواجهة ريال مدريد، سيصل إلى هدفه رقم 50 مع ليفربول في المسابقات الأوروبية.