مشاهير العرب - مسلسل وتر حساس لـ صبا مبارك.. مواعيد عرض الحلقة 6 «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 05:05 مساءً - من المتوقع أن تشهد أحداث الحلقة 6 لمسلسل وتر حساس من بطولة الفنانة صبا مبارك الكثير من التفاصيل المثيرة والمشوقة، خاصة بعدما ترتبط سلمي بشخص لا ترغب به هروبا من رشيد الذي يلعب دوره الفنان محمد علاء، لذا ارتفعت مستويات البحث حول مواعيد عرض الحلقة 6 من مسلسل وتر حساس.

ومع ارتفاع مؤشرات البحث عن موعد عرض الحلقة 6 لمسلسل وتر حساس لـ صبا مبارك، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين مواعيد عرض الحلقة 6 لمسلسل وتر حساس.

مواعيد عرض الحلقة 6 لمسلسل وتر حساس

ومن المقرر، أن تعرض قناة ON، الحلقة 6 من مسلسل وتر حساس لـصبا مبارك، الأحد المقبل الموافق 3 نوفمبر، في تمام الساعة 7.5 مساء، بينما تعاد الحلقة في الواحدة والربع صباحًا، و الإعادة الثانية في الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم التالي.

ويتكون مسلسل وتر حساس لـ صبا مبارك من 45 حلقة، يعرض من الأحد لـ الخميس على شاشة ON.

مسلسل وتر حساس

تدور قصة مسلسل« وتر حساس» حول 3 صديقات تبدأ علاقتهنّ في الانهيار، عندما تعلم "كاميليا" إنجي المقدم، أن زوجها "رشيد" محمد علاء، في علاقة لسنوات مع صديقتها المقربة "سلمى" صبا مبارك، وعلى الجانب الآخر تتعرض للابتزاز من صديقتهما الثالثة، لتبدأ العلاقة التي كانت تبدو مثالية في الانهيار عندما تشابكت العلاقات بين كل الأطراف.

أبطال مسلسل وتر حساس

مسلسل «وتر حساس» من بطولة الفنانة صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، أحمد جمال سعيد، أحمد غزي، بالإضافة إلى تميم عبده، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.