مشاهير العرب - انضمام مايكل أوين نجم ليفربول وريال مدريد لأبطال فيلم الحريفة 2 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 04:49 مساءً - تجول النجم الإنجليزي مايكل أوين، لاعب ليفربول وريال مدريد السابق في منطقة الأهرامات في الجيزة، وذلك على هامش زيارته لمصر لبدء تصوير مشاهده بـ فيلم الحريفة 2.

وحرص لاعب ليفربول وريال مدريد السابق، على التقاط صور تذكارية من أمام الهرامات وأبو الهول.

وجاء الجزء الثاني من فيلم الحريفة تحت شعار «الريمونتادا» وهو من بطولة الفنان نور النبوي إلى جانب عدد من الفنانين أبرزهم: كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، وتأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.

أحداث فيلم الحريفة 2

ويستكمل الجزء الثاني من الحريفة أحداث الجزء الأول، حيث يدور حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وتعاهدهم على استكمال الحلم سويًا.

دارت أحداث فيلم «الحريفة» الجزء الأول حول «ماجد» لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

آخر أعمال نور النبوي

يعرض للفنان نور النبوي في الوقت الحالي مسلسل 6 شهور، وذلك عبر منصة شاهد الرقمية.

ويشارك «النبوي» البطولة عدد من الفنانين أبرزهم: نور إيهاب، ومجدى بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة.

والمسلسل من تأليف عمرو أبو زيد و أحمد هشام، وإخراج مصطفي سولي، ومشرف عام مصطفى العوضي، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

وتدور أحداث مسلسل 6 شهور في إطار من التشويق والإثارة حيث سيكون لكل حلقة نجم متواجد في الأحداث ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 10 حلقات.