بعد سنوات من استشهاد نبيل .. فتحي القعيطي يهدد بكشف هذا الأمر - أخبار كلمتك

بعد سنوات من استشهاد نبيل .. فتحي القعيطي يهدد بكشف هذا الأمر - أخبار كلمتك

حريق هائل يلتهم ‘‘كافيه نسائي شهير’’ - أخبار كلمتك

حريق هائل يلتهم ‘‘كافيه نسائي شهير’’ - أخبار كلمتك

الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات «جنة» بمدينة القاهرة الجديدة للفائزين - أخبار كلمتك

الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات «جنة» بمدينة القاهرة الجديدة للفائزين - أخبار كلمتك

مستقبل وطن: جماعات الظلام تروج الشائعات لنشر الإحباط بين المواطنين - أخبار كلمتك

مستقبل وطن: جماعات الظلام تروج الشائعات لنشر الإحباط بين المواطنين - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:34 - اليوم.. رئيس الوزراء يجري جولة تفقدية تشمل زيارة عدد من المستشفيات - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:34 - اليوم.. رئيس الوزراء يجري جولة تفقدية تشمل زيارة عدد من المستشفيات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شيرين عبد الوهاب تعتذر عن تلعثمها في الكلام أثناء طلبها الترحم على محمد رحيم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شيرين عبد الوهاب تعتذر عن تلعثمها في الكلام أثناء طلبها الترحم على محمد رحيم - أخبار كلمتك

خدمة مجانا لهذه الفئة من ركاب مترو الخط الثالث، تعرف على التفاصيل - أخبار كلمتك

خدمة مجانا لهذه الفئة من ركاب مترو الخط الثالث، تعرف على التفاصيل - أخبار كلمتك

عيسى الوزان يقابل السقا وطارق لطفي فى العتاولة 2 - أخبار كلمتك

عيسى الوزان يقابل السقا وطارق لطفي فى العتاولة 2 - أخبار كلمتك

بينهم عاملان بالمطبخ العالمي، استشهاد 6 أشخاص بقصف إسرائيلي على خان يونس - أخبار كلمتك

بينهم عاملان بالمطبخ العالمي، استشهاد 6 أشخاص بقصف إسرائيلي على خان يونس - أخبار كلمتك

خبير اقتصادى يكشف سعر صرف الدولار فى البنوك الفترة المقبلة ومصير السوق السوداء - أخبار كلمتك

خبير اقتصادى يكشف سعر صرف الدولار فى البنوك الفترة المقبلة ومصير السوق السوداء - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

جندي يطلق النار على زملائه ويتسبب بجريمة مروعة في صنعاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جندي يطلق النار على زملائه ويتسبب بجريمة مروعة في صنعاء - أخبار كلمتك

جندي يطلق النار على زملائه ويتسبب بجريمة مروعة في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 30 نوفمبر 2024 09:14 صباحاً - كلمتك/خاص:

قتل جندي واصابة اربعة اخرين اثر خلاف على مبالغ مالية في صنعاء.

وبحسب مصادر فان إطلاق نار حدث داخل صفوف قوات النجدة التابعة لميليشيا الحوثي في منتزه النهضة بصنعاء، أسفر عن مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين.
واشارت الى ان الخلاف حدث بين الجندي وزملائه على مبالغ مالية يتحصلون عليه مادفع الجندي المقرب من احد القيادات الى فتح النار على زملائه.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

معلمو عدن يعيشون وضع مؤلم ويطلقون نداء عاجل - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق