جندي يطلق النار على زملائه ويتسبب بجريمة مروعة في صنعاء - أخبار كلمتك

قتل جندي واصابة اربعة اخرين اثر خلاف على مبالغ مالية في صنعاء.

وبحسب مصادر فان إطلاق نار حدث داخل صفوف قوات النجدة التابعة لميليشيا الحوثي في منتزه النهضة بصنعاء، أسفر عن مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين.

واشارت الى ان الخلاف حدث بين الجندي وزملائه على مبالغ مالية يتحصلون عليه مادفع الجندي المقرب من احد القيادات الى فتح النار على زملائه.