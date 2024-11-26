الزمالك بالزي الرسمي أمام بلاك بولز الموزمبيقي في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:54 مساءً - عٌقد عصر اليوم الثلاثاء الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها غدًا الأربعاء باستاد القاهرة الدولي.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي" القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون الأسود.

وفي المقابل سيرتدي فريق بلاك بولز زيه باللون الأزرق الكامل، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر الكامل.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك، عمرو أبو العز المدير الإداري وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، بجانب مسؤولي نادي بلاك بولز الموزمبيقي، بالإضافة إلى طاقم التحكيم الجيبوتي المكلف بإدارة اللقاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لمواجهة نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء غدا الأربعاء باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق

وتنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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