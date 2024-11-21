الرياضة - 08:31 - «الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف بمديريات الأوقاف.. الشروط وموعد التقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 08:31 مساءً - الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. بعد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقدم للراغبين في شغل وظيفة «مدير إدارة التحقيقات» في مديريات الأوقاف الإقليمية، ازداد البحث عن الشروط والمهارات المطلوبة، وموعد التقديم.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الهدف من إعلان الحاجه لوظيفة مدير إدارة التحقيقات

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الكوادر البشرية في وزارة الأوقاف وتحسين الأداء الإداري من خلال تعيين موظفين مؤهلين لهذه المناصب المهمة.

عدد الوظائف التي أعلن عنها جهاز التنظيم والإدارة

ومن المقرر شغل 27 وظيفة من هذا النوع في المديريات الإقليمية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

شروط وظائف جهاز التنظيم والإدارة

ويلزم في المتقدمين لشغل وظيفة مدير إدارة التحقيقات، ما يلي:

- استيفاء كل المهارات الأساسية والفنية اللازمة التي تشمل إعداد الخطط السنوية للإدارة ومتابعة تنفيذها وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة.

- قيادة فرق العمل.

- اتخاذ القرارات المناسبة.

- إدارة الأزمات بفعالية.

- امتلاك المهارات الأساسية في إعداد الخطط السنوية وتحديثها للإدارة.

- متابعة الأداء الوظيفي للعاملين.

- التمتع بقدرة على اتخاذ القرارات الصائبة في الأوقات الحرجة.

- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

- المرور بمدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة، أو امتلاك خبرة إجمالية لا تقل عن 16 عامًا في العمل الإداري المتعلق بطبيعة وظيفة «مدير إدارة التحقيقات».

- اجتياز التدريب الذي يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، بهدف رفع كفاءاتهم وتطوير مهاراتهم الإدارية.

- الحصول على ليسانس في الحقوق أو الشريعة والقانون،

- الحصول على مؤهل علمي متوافقًا مع طبيعة العمل في إدارة التحقيقات.

- تقديم بيان حالة وظيفية شامل، يتضمن المؤهلات العلمية، التقارير السنوية، الخبرات السابقة، إضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

- تقديم أصل المؤهل وشهادات الخبرة للمتقدمين من خارج الوزارة والمديريات الإقليمية.

موعد التقديم على وظائف جهاز التنظيم والإدارة

يبدأ التقديم على وظيفة «مدير إدارة التحقيقات» في 20 من نوفمبر 2024 ويستمر حتى 19 من ديسمبر 2024، ويجب على المتقدمين تقديم طلباتهم باليد باسم الدكتور وزير الأوقاف، في خلال موعد أقصاه شهر من تاريخ نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية، وبوابة وزارة الأوقاف.