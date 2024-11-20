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الرياضة - 02:43 - ماذا ينتظر الأهلي والزمالك بعد نهاية التوقف الدولي؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:43 - ماذا ينتظر الأهلي والزمالك بعد نهاية التوقف الدولي؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:43 - ماذا ينتظر الأهلي والزمالك بعد نهاية التوقف الدولي؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:43 مساءً - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اختبارين مميزين خلال الفترة المتبقية من نوفمبر الجاري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

الأهلي سيلاقي نظيره الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل في المرحلة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

صعوبة المواجهة بالنسبة للسويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، تكمن في النقص العددي، بعد أن تأكد استمرار غياب المغربي أشرف داري، بسبب الإصابة بكدمة قوية في الكاحل، بجانب

عدم وضوح الرؤية بالنسبة لموقف الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم، اللذين يشغلان أيضا مركز المساك، من اللحاق بالمواجهة إثر إصابيتهما أيضا، وذلك ماينطبق علي الفلسطيني وسام

أبوعلي رأس الحربة وهداف الفريق الأحمر، بعد إعلان إصابته ومن ثم غيابه عن مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية علي ستاد عمان الدولي في تصفيات كأس الأمم الآسيوية.

عقب مباراة الاتحاد، سيخوض الأهلي اختبارا قويا في بداية مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، أمام نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري، يوم الثلاثاء المقبل.

أما الزمالك فسيصطدم بنظيره المصري البورسعيدي بالجولة الثالثة ببطولة الدوري الممتاز، يوم السبت المقبل، على ستاد برج العرب.

كما يلتقي الزمالك في بداية مشواره ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام بلاك بولز الموزمبيقي، يوم الأربعاء المقبل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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