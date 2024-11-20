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الرياضة - 10:33 - مسابقة وظائف المعلمين بالأزهر الشريف.. الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:33 - مسابقة وظائف المعلمين بالأزهر الشريف.. الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:33 - مسابقة وظائف المعلمين بالأزهر الشريف.. الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 10:33 صباحاً - مسابقة الأزهر الشريف للمعلمين.. أعلن الأزهر الشريف عن حاجته لـ 12498 معلم بنظام الحصة للعام الدراسي 2024-2025، وذلك في جميع المناطق الأزهرية.

مسابقة الأزهر الشريف لتوظيف المعلمين

وأوضح الأزهر الشريف أنها ترغب في توظيف 12498 معلما بنظام الحصة، لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل بالإدارات التعليمية التابعة لها.

مسابقة وظائف المعلمين بالأزهر الشريف

موعد التقديم في مسابقة الأزهر الشريف لتوظيف المعلمين

وكشف الأزهر الشريف أن موعد التقديم في مسابقة توظيف المعلمين، للعمل بالحصة في التخصصات المطلوبة، يكون خلال 15 يوما، وذلك بدءًا من يوم 23 نوفمبر 2024 المقبل.

مسابقة الأزهر الشريف

أماكن التقديم في مسابقة الأزهر الشريف لتوظيف المعلمين

وقال الأزهر الشريف إن أماكن التقديم في مسابقة توظيف المعلمين، للعمل بالحصة، يكون من خلال تقديم الطلبات يدويًا إلى رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بمقر ديوان المنطقة.

الأزهر الشريف

شروط مسابقة الأزهر الشريف لتوظيف المعلمين

- لـ وظيفة معلم رياضيات.. يجب أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم (تخصص رياضيات).

- لـ وظيفة معلم لغة إنجليزية.. يجب أن يكون المتقدم من خريجي كلية اللغات والترجمة أو الألسن أو الدراسات الإنسانية أو كليات الآداب أو التربية.

- لـ وظيفة معلم (علوم/ كيمياء / فيزياء / أحياء).. يجب أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم، تخصص (كيمياء / فيزياء / أحياء).

- لـ وظيفة معلم (دراسات اجتماعية/ تاريخ / جغرافيا).. يجب أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو الآداب، تخصص (تاريخ / جغرافيا)، أو كلية اللغة العربية شعبة التاريخ والحضارة.

- لـ وظيفة معلم مواد شرعية وعربية.. يجب أن يكون المتقدم من خريجي جامعة الأزهر (الكليات الشرعية والعربية ما عدا الأقسام والشعب الثقافية بذات الكليات مثل شعبتي التاريخ والحضارة/ الصحافة والاعلام بكلية اللغة العربية وشعبة القانون بكلية الشريعة والقانون).

مسابقة وظائف المعلمين بالأزهر الشريف

الأوراق المطلوبة لـ التقديم في مسابقة الأزهر الشريف لتوظيف المعلمين

- 4 صور من شهادة الميلاد.

- 4 صور من بطاقة الرقم القومي.

- أصل المؤهل الدراسي و4 صور منه.

- الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.

- إقرار بعدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد على موازنة الدولة مستقبلا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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