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زيادة جديدة فى أسعار الذهب اليوم الأربعاء (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

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زيادة جديدة فى أسعار الذهب اليوم الأربعاء (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

زيادة جديدة فى أسعار الذهب اليوم الأربعاء (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:38 مساءً - تنشر كلمتك  أسعار الذهب اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية وذلك بعد صعودها نحو 35 جنيه فى منتصف التعاملات اليومية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4211 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3685 جنيهًا.

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3158جنيهًا.

وسجل الجنيه الذهب 29480 جنيهًا.

اسعار الذهب اليوم الاربعاء
اسعار الذهب اليوم الاربعاء

الأسعار العالمية للذهب فى البورصة 

تتأرجح أسعار الذهب في نطاق ضيق، خلال التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، وسط مجموعة من العوامل المؤثرة في المستثمرين، ومن أبرزها ترقب بيانات التضخم الأمريكية، والتي ستعطي مؤشرات حول المدى المحتمل لخفض  مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.

 

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2635.56 دولار للأونصة (الأوقية ) بحلول الساعة: بتوقيت جرينتش، وتحرك بالأساس ضمن نطاق ضيق يبلغ تسعة دولارات خلال الجلسة. 

 

وسجل الذهب أدنى مستوى في أكثر من أسبوع أمس الثلاثاء.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2635.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.39 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 927.45 دولار، وهبط البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 973.50 دولار.

 

وقف إطلاق النار فى لبنان 

ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله في لبنان، الذي تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة وفرنسا، حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، مثل الحروب التجارية والصراعات الأخرى.

احتياطى الفيدرالى الامريكى

اسعار الذهب اليوم، كلمتك
أسعار الذهب اليوم، كلمتك

وانقسم مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن خفض أسعار الفائدة مجددا في اجتماعهم في وقت سابق من الشهر، لكنهم اتفقوا على تجنب تقديم الكثير من التوجيهات بشأن الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية.

ووفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق حاليًّا بنسبة 63 بالمئة خفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.

وسيراقب المتداولون عن كثب بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي وطلبات إعانة البطالة والمراجعة الأولى للناتج المحلي الإجمالي، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

 

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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