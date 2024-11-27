المصرية الأفريقية لصناعة الرخام: تصنيع الكوارتز يرفع قيمته من 20 دولار للجرام الخام إلى 100 دولار للجرام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:38 مساءً - أكد محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت عن أن هناك توجهات قوية من الدولة بضرورة الاستفادة من الثروات الطبيعية التي تمتلكها مصر حيث أكد الرئيس السيسي علي أهمية الترويج للفرص الاستثمارية في الصناعات التعدينية والتي تساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات المصرية والمساهمة في حل مشكلة البطالة وأيضًا توطين العديد من الصناعات القائمة علي الثروات التعدينية والعمل علي ان تكون هذه الخامات مصنعة مما يزيد من قيمتها المضافة وعدم تصديرها على حالتها الأولية.

افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بمدينة العين السخنة

وأكد أن افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بمدينة العين السخنة، والذي يعد المشروع الأول من نوعه في مصر والدول العربية والأفريقية، ويهدف إلى تحقيق قفزة نوعية في قطاع التعدين يساهم في خلق فرص عمل جديدة بتوفير 2000 فرصة عمل غير مباشرة و600 فرصة عمل مباشرة وزيادة الدخل القومي للدولة واستغلال الخامات الطبيعية المتوفرة في مصر، كما أنه يساهم في توفير العملة الصعبة للدولة من خلال تصدير المنتجات للخارج بعد تلبية احتياجات السوق المحلية.

تصنيع الكوارتز في مصر يرفع من قيمته المضافة



وأوضح عارف أن تصنيع الكوارتز في مصر يرفع من قيمته المضافة عند تصديره علي حالته الأولية، موضحا أن سعر الكوارتز الخام يبلغ 20 دولارا للجرام، فيما يصل بعد تصنيعه وزيادة قيمته المضافة إلى 100 دولار للجرام الواحد.

ولفت إلى أن مصر أصبح لديها اكتفاء ذاتي من الكوارتز ولم تقم باستيراده منذ أن بدأنا في تصنيعه كما أن مصنع العين السخنة استطاع الحصول علي 5 شهادات ايزو وهو ما يؤكد أن لدينا منتج ليس له مثيل في ظل توافر أنقي أنواع الكوارتز " الكوارتز الأبيض" والتي تدخل في صناعة الحلي الذي يشهد إقبالا كبيرا خاصة من دول الخليج.



و أكد عارف أن مصر من الدول المميزة بامتلاك "الكوارتز" بكميات كبيرة منذ العصور القديمة وهو ما ظهر في النقوش الفرعونية علي المعابد المنتشرة في ربوع مصر.

وأشار إلى أن مصر اهتمت مؤخرا بشكل أكبر بتصنيع الكوارتز وإقامة مصانع لإنتاج الكوارتز والذي يدخل في العديد من الصناعات الهامة والحيوية المتعلقة بحياتنا اليومية حيث يعتبر مصدرا أساسيا لصناعة الزجاج والشرائح الإلكترونية لأجهزة الكمبيوتر والسيارات، وكذلك الخلايا الخاصة بالطاقة الشمسية ويدخل في تركيب النوافذ والأبواب والنظارات، كما أنه يتميز بخصائص كهربائية فريدة، لذلك يستخدم في المنتجات الإلكترونية ويستخدم رمل الكوارتز في صنع الطوب الحراري بسبب تحمله العالي للحرارة كما يستخدم في صهر المعادن.

وأضاف عارف أن رمل الكوارتز يتميز بمقاومة عالية للكسر، لذلك يستخدم في عمليات التكسير الهيدروليكي المستخدمة في صناعة البترول والغاز، كما يستخدم رمل الكوارتز في صناعة المطاط والطلاء والمعجون وأيضا يدخل في صناعات السكك الحديدية والتعدين كما أنه مادة أساسية في صناعة الأدوات والمعدات الترددية الدقيقة لحفظ الوقت، كما يمكنها نقل إشارات الراديو والتلفزيون بترددات دقيقة ومستقرة، بجانب استخدامه في صناعة المجوهرات والأحجار الكريمة وصناعة المواد الحرارية وأدوات المختبرات الزجاجية.

مصر تمتلك أكبر محجر لإنتاج رمل الكوارتز ينتج حوالي 40 مليون طن سنويا

و أوضح محمد عارف أن مصر تمتلك أكبر محجر لإنتاج رمل الكوارتز ينتج حوالي 40 مليون طن سنويا ومخزون يكفي لنحو 100 عام، موضحا ـن الكوارتز يتكون بشكل أساسي من “السيليكا”، وله شكل بلوري سداسي محدد، ويوجد هذا المعدن في جميع أنواع الصخور، ويتوفر الكوارتز في شكلين أساسيين، الأول الكوارتز كبير البلورات، حيث يتكون من بلورات مرئية، وهو الأكثر شيوعًا, والنوع الثاني هو الكوارتز ذو البلورات المجهرية، ويتكون من تجمعات كبيرة ومضغوطة من البلورات المجهرية لمعدن الكوارتز مثل “العقيق، والصوان”، لافتا إلى أن معدن الكوارتز يعتبر من أكثر المعادن شيوعًا حيث يشكل 98% من كل بيئة جيولوجية على وجه الأرض ويعتبر المعدن الأساسي المشكل لجميع أنواع الصخور في القشرة الأرضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.