منال عوض: تعزيز التعاون مع الصين في الطاقة المتجددة وصناعة السيارات الكهربائية - أخبار كلمتك

منال عوض: تعزيز التعاون مع الصين في الطاقة المتجددة وصناعة السيارات الكهربائية - أخبار كلمتك

طرح أول بوستر وتريلر رسمي لفيلم "Mission Impossible 8" - أخبار كلمتك

طرح أول بوستر وتريلر رسمي لفيلم "Mission Impossible 8" - أخبار كلمتك

عدد حلقات مسلسل باسورد، بطولة شاهين وآية سماحة - أخبار كلمتك

عدد حلقات مسلسل باسورد، بطولة شاهين وآية سماحة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «خلصتني».. جنات تكشف عن أحدث أعمالها الغنائية |صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «خلصتني».. جنات تكشف عن أحدث أعمالها الغنائية |صورة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:09 - مدبولي: مصر دفعت ما يقرب 80% مستحقات بالعملة الأجنبية لشركات النفط العالمية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:09 - مدبولي: مصر دفعت ما يقرب 80% مستحقات بالعملة الأجنبية لشركات النفط العالمية - أخبار كلمتك

«المالُ العَامُّ وَحُرْمةُ التَّعَدِّي عَلَيْهِ.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة - أخبار كلمتك

«المالُ العَامُّ وَحُرْمةُ التَّعَدِّي عَلَيْهِ.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مصر تكثف جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مصر تكثف جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان - أخبار كلمتك

بعد قرار المركزي المصري.. الحد الأقصى للسحب اليومي من «إنستاباي» - أخبار كلمتك

بعد قرار المركزي المصري.. الحد الأقصى للسحب اليومي من «إنستاباي» - أخبار كلمتك

تبدأ من 1200 جنيه، أسعار سبائك الذهب بالصاغة اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

تبدأ من 1200 جنيه، أسعار سبائك الذهب بالصاغة اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

صلاح يكشف مفأجاة بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 - أخبار كلمتك

صلاح يكشف مفأجاة بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

لميكنة المراسلات المادية، البريد يوقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للتأمين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
لميكنة المراسلات المادية، البريد يوقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للتأمين - أخبار كلمتك

لميكنة المراسلات المادية، البريد يوقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للتأمين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 05:28 مساءً - وقعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للتأمين، بهدف الاستفادة من خدمة البريد الإلكتروني المسجل "بريدي"، التي تقدمها الهيئة القومية للبريد وتعد التطور الأمثل لخدمة الرسائل المسجلة وإثبات التسليم المسجل بمفهومه المعروف باستخدام أحدث التقنيات؛ حيث تتيح هذه الخدمة للاتحاد إرسال واستقبال المراسلات بشكل آمن وموثوق، ما يسهم في تسريع وتسهيل الإجراءات وتقليل الأخطاء الناتجة عن تبادل الوثائق الورقية.

تفاصيل بروتوكول التعاون 

جاء ذلك على هامش فعاليات ملتقى التأمين السادس، والذي تقام فعالياته خلال الفترة من ٩ إلى ١١ نوفمبر الجاري بشرم الشيخ حيث وقّع البروتوكول د. وسام السيد، مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد للخدمات التجارية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وذلك بحضور د. شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ود. محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

قالت  داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن هذا البروتوكول يأتي في إطار تطوير العلاقات الإستراتيجية بين البريد المصري وشركات التأمين العاملة في مصر من خلال التعاون مع الاتحاد المصري للتامين". 

اشارت إلى أن هذا البروتوكول يحمل أهمية كبيرة تتمثل في عملية ميكنة المراسلات المادية وإرسالها بشكل رقمي ذكي وآمن؛إذ إن الهيئة القومية للبريد هي الجهة الرسمية المختصة في جمهورية مصر العربية بإدارة مرفق البريد وتطويره وتدعيمه بما يتناسب مع دوره الرئيسي والعمل على مسايرته لمتطلبات التطور التكنولوجي، وذلك في إطار الخطة الاقتصادية والسياسة العامة للدولة، بالاعتماد على قدرات الهيئة التكنولوجية والتقنية المتطورة التي تسهم بفعالية في تقديم خدمات رقمية آمنة وموثوقة لإرسال وتسليم المراسلات المسجلة والعادية وإدارتها.

وأضاف د. وسام السيد، مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد للخدمات التجارية، أن هذه الخدمة تأتي استكمالًا لجهود البريد المصري نحو تطوير خدماته واستحداث خدمات جديدة تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع مؤكدًا حرص البريد المصري على فتح آفاق التعاون مع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين. 

حماية البيانات الشخصية 

جدير بالذكر أن خدمة بريدي تُعد صندوقًا بريديًا إلكترونيًا مصممًا لتقديم خدمات التراسل الإلكتروني المؤمن بين القطاع الحكومي والشركات الخاصة والمواطنين، من خلال منصة رقمية واحدة آمنة وخالية من البريد العشوائي وسهلة الاستخدام؛ بما يضمن حماية جميع البيانات الشخصية، وتوفير بدائل رقمية للخدمات البريدية التقليدية لتقليص البصمة الكربونية الناجمة عن العمليات البريدية والمتمثلة في نقل وتوزيع بريد الرسائل المادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الحق اشتري، تراجع جديد لأسعار الذهب في الصاغة (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق