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انخفاض جديد في سعر زجاجة الزيت بالأسواق - أخبار كلمتك

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انخفاض جديد في سعر زجاجة الزيت بالأسواق - أخبار كلمتك

انخفاض جديد في سعر زجاجة الزيت بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 07:13 مساءً - انخفاض أسعار الزيت اليوم، سجلت أسعار زجاجة الزيت انخفاضا ملحوظا لليوم الثاني على التوالي، وتراوحت الانخفاضات في سعر زجاجة الزيت ما بين جنيهين و4 جنيهات في الأسواق؛  فما أحدث أسعار زجاجة الزيت في الأسواق؟

أسعار الزيت في المحال التجارية

«كلمتك» تستعرض أسعار الزيت في المحال التجارية وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

2.5 جنيه انخفاضا في سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، انخفض سعر زيت عباد الشمس بنحو 2.5 جنيه في اللتر مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 85 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 57 إلى 120 جنيهًا للتر.

جنيهان انخفاضا في سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية، انخفض سعر زيت عباد الشمس سلايت بنحو جنيهين في اللتر مقارنة بسعره السابق، وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 90.3 جنيه، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 60 جنيهًا إلى 130 جنيهًا للتر.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

4 جنيهات انخفاضا في سعر زيت الذرة بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية، انخفض سعر زيت الذرة  بنحو 4 جنيهات مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت ذرة نحو 100.8 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 65 إلى 150 جنيهًا للتر.

انخفاض سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ انخفض سعر زيت الذرة كريستال بنحو جنيهين مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر لتر زيت ذرة كريستال نحو 104 جنيهات، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 70 إلى 160 جنيهًا للتر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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