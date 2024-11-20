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الرياضة - 09:00 - أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:00 - أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:00 - أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:00 صباحاً - لازالت أسعار الحديد والأسمنت مستقرة بشكل ملحوظ خلال تداولات اليوم الأربعاء، الموافق 20 نوفمبر 2024، حيث سجل سعر طن حديد عز حوالي 39000 جنيه، وبلغ سعر طن أسمنت النصر نحو 2800 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الحديد والأسمنت، اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024

سجل سعر طن حديد المصريين نحو 39000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 38000 جنيه.

وصل سعر طن حديد عز إلى 39000 جنيه.

سجل سعر طن حديد عطية نحو 37500 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت

أما عن سعر طن حديد سرحان والعشري سجلوا نطاقا سعريا نحو 36000 جنيه.

في حين بلغ سعر طن حديد بشاي نحو 39000 جنيه.

أما عن مصر ستيل وصل إلى 37000 جنيه.

أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024

بلغ سعر طن أسمنت الواحة نحو 2170 جنيهًا.

كما سجل سعر طن أسمنت أهل مصر نحو 2260 جنيها.

أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024

في حين بلغ سعر طن أسمنت الواحه الأبيض نحو 4140 جنيهًا.

سجل سعر طن الأسمنت الأبيض العادة نحو 4120 جنيهًا.

فيما وصل سعر طن أسمنت سوبر سيناء ورويال إلى 4000 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024

-بلغ سعر طن أسمنت النصر نحو 2800 جنيه.

- في حين سجل سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 2770 جنيهًا.

- أما عن سعر طن أسمنت حلوان وصل إلى 2860 جنيهًا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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