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الرياضة - 07:55 - أعضاء بالشيوخ الأمريكي يطالبون بايدن بوقف تسليح إسرائيل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:55 - أعضاء بالشيوخ الأمريكي يطالبون بايدن بوقف تسليح إسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:55 - أعضاء بالشيوخ الأمريكي يطالبون بايدن بوقف تسليح إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 07:55 صباحاً - دعا أعضاء يساريون في مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء إدارة الرئيس جو بايدن إلى وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة، متّهمين واشنطن بأنها "متواطئة" في "فظائع" الحرب في غزة.

وقال السناتور بيرني ساندرز في مؤتمر صحفي إن "ما يحدث في غزة يصعب وصفه"، مشيرا إلى مقتل عشرات آلاف المدنيين في القطاع الفلسطيني، وتدمير المباني و"منع إسرائيل دخول مساعدات إنسانية تشتد الحاجة إليها".

وأضاف "لكن ما يجعل الوضع أكثر إيلاما هو أن القسم الأكبر مما يحدث هناك ينفّذ بأسلحة أميركية وبدعم من دافعي الضرائب الأميركيين".

ومع عدد من المشرعين الديموقراطيين، عرض السيناتور الاشتراكي نصوصا عدة تدين المساعدات الأميركية لإسرائيل، سيتم التصويت عليها الأربعاء.

واعتبر ساندرز أن "الولايات المتحدة متواطئة في هذه الفظائع. هذا التواطؤ يجب أن يتوقف وهذه هي فحوى مشاريع القرارات هذه".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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