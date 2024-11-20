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الرياضة - 01:45 - شهداء وجرحى في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل في غزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:45 - شهداء وجرحى في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:45 - شهداء وجرحى في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:45 صباحاً - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل جنوب غرب مدينة غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- أمس الثلاثاء، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا مأهولا بالسكان مقابل مخبز السلطان في حي الصبرة جنوب غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

كما أفادت المصادر بأن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات عنيفة على بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وفي وقت سابق، قصفت طائرات الاحتلال منزلا مأهولا بالمواطنين والنازحين يعود لعائلة الكحلوت، قرب شركة الكهرباء بمشروع بيت لاهيا، ما أدى لاستشهاد ثمانية فلسطينين وإصابة آخرين.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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