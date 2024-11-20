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الرياضة - 01:45 - الإجازات الرسمية 2025.. موعد وآخر إجازة خلال العام الجديد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:45 - الإجازات الرسمية 2025.. موعد وآخر إجازة خلال العام الجديد - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:45 - الإجازات الرسمية 2025.. موعد وآخر إجازة خلال العام الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:45 صباحاً - الإجازات الرسمية 2025.. تفصلنا أيام قليلة على انتهاء السنة الميلادية الحالية 2024، وبدء السنة الجديدة 2025، حيث يرغب قطاع كبير من الموظفين في الدولة بمعرفة الإجازات الرسمية في العام الجديد.

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، الإجازات الرسمية خلال العام الجديد 2025، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوراها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــــا.

الإجازات الرسمية 2025

الإجازات الرسمية 2025

تحتوي السنة الميلادية الجديدة 2025 على عدد كبير من الإجازات الرسمية التي يستفيد من الموظف كونها مدفوعة الأجر، والتي تأتي على النحو الآتي:

- إجازة عيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير 2025.

- إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2025.

- إجازة وقفة عيد الفطر المبارك يوم 30 مارس 2025.

- إجازة عيد الفطر المبارك يوم 31 مارس 2025.

- إجازة عيد شم النسيم يوم 21 أبريل 2025.

- إجازة عيد تحرير سيناء يوم 25 أبريل 2025.

- إجازة عيد العمال 1 مايو 2025.

- إجازة يوم وقفة عرفات 5 يونيو 2025.

- إجازة عيد الأضحى المبارك 6 و7 يونيو 2025.

- إجازة رأس السنة الهجرية يوم 26 يونيو 2025.

- إجازة ثورة 30 يونيو يوم 30 يونيو 2025.

- إجازة ثورة 23 يوليو 2025.

- إجازة المولد النبوي الشريف يوم 4 سبتمبر 2025.

- إجازة 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة المصرية يوم 6 أكتوبر 2025.

الإجازات الرسمية 2025

موعد أول وآخر إجازة في العام الجديد 2025

ويحصل الموظف خلال العام الجديد 2025 على أولى إجازاته يوم 7 يناير 2025 وهي تصادف عيد الميلاد المجيد، فيما تنتهي الإجازات الرسمية يوم 6 أكتوبر وهو عيد القوات المسلحة المصرية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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