الرياضة - 09:14 - وظائف معلمين بالحصة في الأزهر.. الشروط والأوراق المطلوبة وموعد التقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 09:14 مساءً - تعيين المعلمين بالحصة.. أعلن الأزهر الشريف عن حاجته للاستعانة بعدد (12.498) معلم بنظام العمل بالحصة للعام الدراسي 2024/ 2025م بجميع المناطق الأزهرية لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل بالإدارات التعليمية التابعة لها.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص تعيين المعلمين بالحصة، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الأوراق المطلوبة لوظيفة معلم بالحصة بالأزهر

- أصل المؤهل الدراسي وعدد 4 صور منه.

- الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.

- 4 صور من بطاقة الرقم القومي.

- 4 صور من شهادة الميلاد.

- حافظة مستندات تتضمن المستندات الموضحة بعالية.

- إقرار بعدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد على موازنة الدولة مستقبلا.

شروط وظائف المعلمين بالحصة في الأزهر

1- معلم مواد شرعية وعربية: أن يكون المتقدم من خريجي جامعة الأزهر (الكليات الشرعية والعربية ما عدا الأقسام والشعب الثقافية بذات الكليات مثل شعبتي التاريخ والحضارة/ الصحافة والإعلام بكلية اللغة العربية وشعبة القانون بكلية الشريعة والقانون).

2- معلم لغة إنجليزية: أن يكون المتقدم من خريجي كلية اللغات والترجمة أو الألسن أو الدراسات الإنسانية أو كليات الآداب أو التربية.

3- معلم رياضيات: أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم (تخصص رياضيات).

4- معلم (علوم/ كيمياء / فيزياء / أحياء): أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم / تخصص (كيمياء / فيزياء / أحياء).

5- معلم (دراسات اجتماعية/ تاريخ / جغرافيا): أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو الآداب / تخصص (تاريخ / جغرافيا)، أو كلية اللغة العربية شعبة التاريخ والحضارة.

تفاصيل التعاقد مع معلمين بالأزهر

- الاستعانة بالمعلمين في المواد الشرعية والعربية يكون من الحاصلين على مؤهل عالي أزهري شرعي وعربي.

- الاستعانة بالمعلمين في المواد الثقافية يكون من الحاصلين على مؤهل عالي تربوي مناسب أو مؤهل عالي مناسب بالإضافة الى الدبلوم التربوي حسب مادة التخصص.

- لا يقل التقدير العام للمتقدمين عن «جيـد» ولا يزيد سن المتقدم لهذه الوظائف عن 40 سنة عند الإعلان.

- تكون المفاضلة بالنسبة للمتقدمين على مستوى كل إدارة تعليمية على حدة بكل منطقة أزهرية وفقا لمتطلباتها، وتكون الاستعانة بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي وفقًا للأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل، وعند التساوي في ذلك يقدم الأعلى مؤهلاً (ماجستير - دكتوراه)، فالأقدم تخرجا، فالأكبر سناً.

- يكون المتقدم من المقيمين بمراكز أو أحياء المحافظات المطلوبة ويرجع في ذلك إلى العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي قبل الإعلان.

- يجوز التقدم على إدارتين تعليميتين (أساسية/ احتياطية)، كما يجوز التقدم عل مرحلتين (أساسية/ احتياطية).

طريقة التقديم للعمل مدرس بالحصة بالأزهر

وعلى من يرغب في التقدم للعمل بالحصة في التخصصات الموضحة، التقدم بطلب يسلم باليد باسم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة بمقر ديوان الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية.

موعد التقديم للعمل مدرس بالحصة في الأزهر

يبدأ التقديم للعمل مدرس بالحصة، اعتبارا من يوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2024، ولمدة خمسة عشر يوماً، ولن يلتفت الي الطلبات التي ترد بالبريد أو بعد الموعد المحدد.