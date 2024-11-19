الرياضة - 07:18 - ترتيب مجموعة مصر النهائي في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:18 مساءً - ترتيب مجموعة مصر النهائي.. حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة مصر وبوتسوانا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وكان منتخب مصر حسم بطاقة التأهل رسميا إلى نهائيات أمم إفريقيا بعد مرور 4 جولات فقط، في حين كانت البطاقة الثانية معلقة بين موريتانيا وبوتسوانا.

أهداف مباراة مصر وبوتسوانا

في الدقيقة 8، نجح منتخب بوتسوانا في التسجيل عن طريق لاعبه أوماتلا كيباثو بعد خطأ دفاعي قاتل من المدافع محمد ربيعة.

وجاء هدف منتخب مصر الأول مع حلول الدقيقة 15، عن طريق لاعبه المميز والمحترف في صفوف الريان القطري، محمود حسن تريزيجيه من تسديدة قوية.

تشكيل منتخب مصر ضد بوتسوانا اليوم في تصفيات إفريقيا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال، محمد ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، محمد حمدي.

خط الوسط: ناصر ماهر، محمود حسن تريزيجيه، مروان عطية.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، مصطفى محمد، عمر مرموش.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد - المهدي سليمان - حسام عبد المجيد - أحمد عيد - نبيل عماد دونجا - محمود صابر - أحمد نبيل كوكا - مصطفى فتحي - محمود زلاكا - إيراهيم عادل - أسامة فيصل.

بوتسوانا تعبر إلى نهائيات أمم إفريقيا للمرة الثانية

وتأهل منتخب بوتسوانا إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، وذلك عقب تعادله مع الفراعنة بهدف لمثله، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثالثة بالتصفيات.

وسيخوض المنتخب البوتسواني نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، وذلك للمرة الثانية في تاريخه بعدما سبق له التأهل لنسخة عام 2012 في غينيا الاستوائية والجابون، حيث ودع المنافسات من دور المجموعات بعد خسارته للمباريات الثلاث.

ترتيب مجموعة مصر النهائي في تصفيات أمم إفريقيا

ورفع منتخب بوتسوانا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، بفارق ست نقاط خلف المنتخب المصري المتصدر، والذي كان قد ضمن تأهله للنهائيات في وقت سابق من التصفيات.

ورفع منتخب موريتانيا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف بوتسوانا، فيما تجمد رصيد الرأس الأخضر عند أربع نقاط في المركز الرابع والأخير.

وجاء ترتيب مجموعة مصر على النحو التالي:

مصر في الصدارة برصيد 14 نقطة.

بوتسوانا في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

موريتانيا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

الرأس الأخضر في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.