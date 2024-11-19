الرياضة - 07:18 - بجميع شركات الاتصالات.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:18 مساءً - انتشرت في الساعات الماضية شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر، مما أثار جدلًا واسعًا بين المستخدمين.

وتستعرض بوابة الأسبوع للقراء والمتابعين حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت.

حقيقة رفع أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت

وكان محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أعلن خلال فعاليات معرض Cairo ICT 2024، أن هناك موافقة مبدئية لمراجعة أسعار خدمات المحمول والاتصالات، إلا أنه لم يحدد تفاصيل الزيادة كما تداولته السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

وأرجع الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الموافقة المبدئية نتيجة لارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات المحمول، موضحا أن الجهاز يدرس حاليًا التوقيت الأنسب لتطبيق هذه الزيادة الخاصة بـ أسعار كروت الشحن وخدمات المحمول.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي أورانج 2024

- باقة 140 جيجابايت بـ 160 جنيها

- باقة 200 جيجا بـ 225 جنيها

- باقة 300 جيجا بـ 325 جنيها.

- باقة 500 جيجا بـ 525 جنيها

- 750 جيجابايت بـ 800 جنيه.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي «اتصالات مصر»

باقة 140 جيجابايت بـ 160 جنيها.

باقة 200 جيجابايت بـ 225 جنيها.

باقة 300 جيجابايت بـ 330 جنيها.

باقة 600 جيجابايت بـ 650 جنيها.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي «فودافون»

باقة 140 جيجابايت بـ 160 جنيها

باقة 200 جيجابايت بـ 225 جنيها.

باقة 300 جيجابايت بـ 330 جنيها

باقة 600 جيجابايت بـ 650 جنيه.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي «وي»

باقة 140 جيجابايت بـ 160 جنيه.

باقة 200 جيجابايت بـ 225 جنيه.

باقة 250 جيجابايت بـ280 جنيها

باقة 400 جيجابايت بـ 440 جنيه.

باقة 600 جيجا بـ 650 جنيها

باقة 1 تيرابايت بـ 1050 جنيها

أسعار كروت الشحن

وطرحت شركات المحمول الأربعة، العاملة في السوق المحلي، فئات كروت شحن جديدة، دون زيادة في الأسعار في سبتمبر الماضي، وجاءت فئات كروت الشحن المسبق المتاحة للشركات بعد آخر تعديل:

- كروت شحن الشركة المصرية للاتصالات «WE»، وهي 10-12.5-15-20-29-30-40-50-60-75-100-150.

- كروت شحن أورنج 10-12.5-15-20-29-30-50-100.

- كروت شحن فودافون مصر 10-12.5-15-20-29-30-50-100.

- كروت شحن اتصالات- إي آند مصر 10-12.5-15-20-29-30-50-100.

أسعار كروت الشحن فودافون واتصالات وأورونج ووي

- كارت شحن 10 جنيهات: بسعر 12 جنيها، ويوفر رصيدًا بقيمة 8.5 جنيه.

- كارت شحن 25 جنيه: بسعر 30 جنيها، ويوفر رصيدًا بقيمة 21.5 جنيه.

- كارت شحن 50 جنيه: بسعر 60 جنيها، ويوفر رصيدًا بقيمة 42.5 جنيه.

- كارت شحن 100 جنيه: بسعر 120 جنيها، ويوفر رصيدًا بقيمة 85 جنيه.