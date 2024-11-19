الرياضة - 06:43 - «سكن لكل المصريين 5.. تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 06:43 مساءً - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في طرح كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين 5، لذوي الهمم من محدودي ومتوسطي الدخل، ارتفعت معلات البحث حول موعد ورابط حجز الشقق.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ويستعرض موقع كلمتك لقرائه ومتابعيه، كل التفاصيل المتعلقة بـ شقق الإسكان الاجتماعي 2024 «سكن لكل المصريين 5، وذلك من خلال التقرير التالي:

شقق سكن لكل المصريين 5

ويطرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وحدات سكنية بنظام الاستلام الفوري، بالإضافة إلى وحدات أخرى سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا من تاريخ غلق باب التقديم، مما يوفر خيارات متنوعة تناسب احتياجات المواطنين.

موعد طرح كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وبدأ طرح كراسة شروط سكن لكل المصريين 5، أمس الإثنين 18 نوفمبر 2024، وحتى 25 من ذات الشهر، وذلك لذوي الهمم، فيما تطرح للمواطنين العاديين يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر، وذلك في مكاتب البريد الموجودة في جميع المحافظات التي تتواجد بها الشقق المطروحة.

رابط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وعلى الراغبين في حجز شقق سكن لكل المصريين 5، التقديم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومن خلال الضغط على الرابط التالي:رابط حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024.

خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- تسجيل الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال الضغط هنــــــــــا.

- كتابة البيانات المطلوبة، ومرفق معها صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- اختيار الدور الذي يرغب في السكن به.

- الضغط على أيقونة «ارغب التقديم»، وملء كافة البيانات المطلوبة.

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وبدأ حجز شقق سكن لكل المصريين 5، أمس الإثنين 18 نوفمبر للمواطنين من ذوي الهمم، على أن يستمر التقديم حتى حتى يوم 25 نوفمبر 2024، فيما يبد حجز شقق الإسكان الاجتماعي للمواطنين العاديين يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، وحتى يوم 24 ديسمبر 2024 المقبل.

مقدم جدية حجز شقق سكن لكل المصريين 5

ويصل جدية حجز وحدات شقق الإسكان الاجتماعي 2024، إلى 20000 جنيه في المحافظات، بينما يصل إلى 30000 جنيه في المدن الجديدة.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024

تتراوح أسعار وأماكن شقق الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل بالمحافظات، وفقًا لمساحة الوحدة السكنية وموقعها الجغرافي، وجاءت الأسعار وفقا لما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على النحو التالي:

- سعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بالمحافظات، تتراوح ما بين 184 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.

- سعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة، يتراوح ما بين 415 ألف جنيه إلى 530 ألف جنيه.

- سعر الوحدات السكنية، والتي تسلم خلال 36 شهرًا للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة ما بين 542 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت فتح باب الحجز.

- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأن يكون شخصًا طبيعيًا وليس مؤسسة أو شركة.

- غير مسموح للأسرة الواحدة «الزوج والزوجة والأبناء القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

- لا يحق للمتقدم أو أسرته الحصول على تمويل تعاوني أو دعم مالي من مشروعات سكنية سابقة أو من أي جهة عامة تقدم دعمًا للوحدات السكنية.

- يجب على المتقدم وأفراد أسرته عدم الحصول على وحدة سكنية مسبقًا في أي مشروع إسكان اجتماعي آخر.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، مجموعة من الأوراق لـ حجز شقق سكن لكل المصريين 5، وجاءت كالتالي:

- إيصال شراء الكراسة من البريد.

- صورة البطاقة الشخصية للزوج.

- صورة البطاقة الشخصية للزوجة.

- صور شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.

- قيد عائلي مميكن.

- صورة قسيمة الزواج مميكنة.

- إيصال دفع مقدم الحجز في البريد.

- إيصال (كهرباء- مياه- غاز) أي مرفق منها.

- استمارة الحجز والإقرار في كراسة الشروط.

- مفردات مرتب للمتقدم (في حالة كونه موظفًا).

- عقد إيجار إذا كان العنوان مختلفًا عن عنوان البطاقة.

- مفردات مرتب للزوجة في حالة عملها أو إقرار بعدم العمل.

مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2024 في مدينة «العاشر من رمضان» تتراوح من 63 إلى 105 أمتار مربعة.

- مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2024 في مدينة 6 أكتوبر» تتراوح من 55 إلى 90 مترا مربعًا.

- مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2024 في مدينة «المنصورة الجديدة» ضمن مشروع جنة، تتراوح من 100 إلى 150 مترا مربعًا.

- مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2024 في مدينة «العبور» تتراوح من 75 إلى 104 أمتار مربعة.

- مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2024 في مدينة «الصالحية الجديدة» تتراوح من 65 إلى 161 مترا مربعًا.

- مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2024 في مدينة «ملوي الجديدة» ضمن مشروع جنة، تتراوح من 100 إلى 161 مترا مربعًا.

- مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2024 في مدينة «برج العرب الجديدة» تتراوح من 79 إلى 140 مترا مربعًا.

- مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2024 في مدينة «رشيد الجديدة» تتراوح من 90 إلى 93 مترا مربعًا.

معدلات الفائدة على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ويتم إتاحة الوحدات السكنية، وفقًا لنظام التمويل العقاري بمعدلات فائدة مخفضة تُسهم في تسهيل التملك، وجاءت على النحو التالي:

- فائدة سنوية بنسبة 8%، وذلك لمحدودي الدخل.

- فائدة سنوية بنسبة 12%، وذلك لمتوسطي الدخل.