وزير الزراعة يجري لقاءات ثنائية مع ممثلي المنظمات الدولية ورجال الأعمال والاستثمار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:46 صباحاً - عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عدة لقاءات ثنائية مع الوزراء والمسئولين وممثلي المنظمات الدولية ورجال الأعمال والاستثمار المشاركين في القمة، وذلك بحضور السفير شريف عيسى سفير مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال مشاركته في قمة الغذاء العالمية في العاصمة الإمارتية أبوظبي.

التقى وزير الزراعة مع سعيد العامري، رئيس هيئة السلامة الغذائية والزراعية بدولة الإمارات وبحث معه بحث تعزيز وتوسيع التعاون بين البلدين الشقيقين في قطاع الزراعة وتبادل الخبرات في مجالات الصحة النباتية، فضلًا عن تبادل الخبرات بقطاع التمور ذات الأصناف عالية الجودة والإنتاجية.

وأشار فاروق وخلال اللقاء، إلى أهمية الارتقاء دائما بالتعاون إلى المستوى الاستراتيجي بما يحقق مصلحة الشعبين في مصر والإمارات.

.ومن جانبه، أكد رئيس هيئة سلامة الغذاء الإماراتي، رغبته في التعاون مع مصر بقطاع الزراعة وخاصة مجال تبادل السلع الزراعية وفي إطار العلاقة المتميزة بين البلدين.

كما التقى فاروق مع الدكتور محمدو تونكار، المدير الإقليمي لمنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمعهد العالمي للاقتصاد الأخضر، وبحث معه سبل التعاون في هذا المجال الهام حيث استعرض فاروق جهود مصر في التحول إلى التنمية المستدامة والاقتصاديات الخضراء الصديقة للبيئة والتي تتمتع بفوائد عديدة منها خلق فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات خاصة في الدول محدودية الموارد الطبيعية.

من جانبه، رحب المدير الإقليمي للمعهد العالمي للاقتصاد الأخضر، بالتعاون مع مصر مثمناً جهودها في هذا المجال ومشيرا إلى أهمية تحول الدول إلى النمو الأخضر في الاستخدام الفعال والمستدام للموارد، وحماية رأس المال الطبيعي، والفرص الاقتصادية الخضراء، والشمول الاجتماعي.

والتقى وزير الزراعة كذلك مع رجل الأعمال الهندي، يوسف علي، صاحب ومؤسس مجموعة اللولو ماركت، وأحد كبار المستثمرين بقطاع التجزئة، وبحث معه سبل زيادة استثمارات المجموعة والتوسع في مصر.

وأكد فاروق على ترحيب الدولة المصرية بالاستثمار الأجنبي الذي يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل مشيرا إلى أن مصر تفتح ذراعيها لكل مستثمر جاد سواء محلي أو أجنبي.

والجدير بالذكر أن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يشارك حاليا في القمة العالمية للأمن الغذائي المنعقدة في العاصمة الامارتية أبوظبي، وكان قد القى أول أمس كلمة مصر أمام الجلسة الافتتاحية للقمة كما شارك في الجلسة الوزارية الحوارية التي ترأستها وزيرة التغيرات المناخية الإماراتية كما التقى فاروق أمس واليوم ببعض نظرائه من وزراء الزراعة وكذلك مسئولي المنظمات الدولية والمستثمرين المشاركين في القمة.