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كرة السلة، عمومية الاتحاد تنتخب مجلس إدارة جديدا اليوم - أخبار كلمتك

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كرة السلة، عمومية الاتحاد تنتخب مجلس إدارة جديدا اليوم - أخبار كلمتك

كرة السلة، عمومية الاتحاد تنتخب مجلس إدارة جديدا اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 11:36 صباحاً - كرة السلة، تعقد الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة اجتماعا هاما اليوم الجمعة، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى المهمة لـ4 سنوات مقبلة.

موعد انتخابات اتحاد كرة السلة

ومن المقرر أن تقام الجمعية العمومية في الـ2 ظهرا بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة 39 هيئة لها حق الحضور والتصويت.

يتنافس على رئاسة اتحاد السلة، الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد الحالي، وعمرو مصيلحي نائب رئيس الاتحاد.

قائمة مجدي أبوفريخة

وتضم قائمة الدكتور مجدي أبو فريخة كلا من:

نائب الرئيس: محمد فتحي

الأعضاء: حمدي المناعي، أيمن علي إبراهيم، أحمد إسكندر، مصطفى فوزي، محمد محرم، داليا العرابي، خالد مصطفى.

قائمة عمرو مصيلحي

فيما تضم قائمة، عمرو مصيلحي، كل من:

نائب الرئيس: خالد القوصي

الأعضاء: حسين البشبيشي، محمد إيهاب محسن، هاني عبدالمنعم، طارق السعيد، العقيد أحمد الشرقاوي، نيرة محمد أنور، سامر سيف، جمال عبدالقادر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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