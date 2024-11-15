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الرياضة - 08:54 - حالة الطقس اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 (بيان بدرجات الحرارة) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:54 - حالة الطقس اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 (بيان بدرجات الحرارة) - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:54 - حالة الطقس اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 (بيان بدرجات الحرارة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 08:54 صباحاً - طقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على جميع المحافظات.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وكانت هيئة الأرصاد، حذرت من تكون الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ومن المقرر أن تنشط الرياح أحيانا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح: شمالية غربية.

بيان درجات الحرارة اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024

درجات الحرارة غدا الجمعة 15 نوفمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 26 17
العاصمة الإدارية 27 16
6 أكتوبر 27 16
بنها 26 17
دمنهور 25 16
وادي النطرون 26 16
كفر الشيخ 25 15
المنصورة 26 16
الزقازيق 26 17
شبين الكوم 25 16
طنطا 25 16
دمياط 24 18
بورسعيد 25 19
الإسماعيلية 26 16
السويس 26 17
العريش 25 14
رفح 25 16
رأس سدر 27 15
نخل 23 09
كاترين 19 08
الطور 25 17
طابا 24 16
شرم الشيخ 27 21
الإسكندرية 24 15
العلمين 24 15
مطروح 25 14
السلوم 25 14
سيوة 26 12
رأس غارب 28 19
الغردقة 29 20
سفاجا 29 19
مرسى علم 28 20
شلاتين 29 20
حلايب 26 21
أبو رماد 29 21
رأس حدربة 28 21
الفيوم 26 15
بني سويف 27 14
المنيا 26 14
أسيوط 27 13
سوهاج 28 14
قنا 29 15
الأقصر 31 14
أسوان 31 15
الوادي الجديد 29 16
أبو سمبل 30 16

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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