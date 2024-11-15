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بشير التابعي: الأهلي يحتاج إلى 4 صفقات سوبر قبل مونديال الأندية - أخبار كلمتك

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بشير التابعي: الأهلي يحتاج إلى 4 صفقات سوبر قبل مونديال الأندية - أخبار كلمتك

بشير التابعي: الأهلي يحتاج إلى 4 صفقات سوبر قبل مونديال الأندية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 06:28 صباحاً - أكد بشير التابعي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مشاعر كرة القدم مختلفة تمامًا رغم محاولات "التسيس"، لكنْ دائمًا تنتصر رغبات الشعوب، والذين أصبحوا كارهين لفكرة الكيان الصهيوني والاعتداءات المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني.

 

منتخب المغرب كان الأحق بالميدالية الذهبية في الأولمبياد

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "منتخب المغرب كان الأحق بالميدالية الذهبية في الأولمبياد الأخيرة بسبب الأداء القوي والخبرات، نتاج التخطيط المميز لإدارة الرياضة المغربية، وأصبحت فرق المغرب والمنتخبات تضم عناصر مميزة ولاعبين على قدر عالٍ من التميز".

وأضاف: "منتخب شباب المغرب كل لاعبيه محترفين ويتدربون في فرق أوروبية على أعلى مستوى، سنعيش في تلك الحقبة السيئة لفترة طويلة، نحتاج أولا لإبادة المنظومة بالكامل، ثم معجزة كبيرة من أجل اللحاق، لا نمتلك القاعدة الجيدة عكس المغرب التي لديها لاعبين وأكاديميات وسبل النجاح، وحتى لو اتقدمنا لن نصل إلى مستواهم".

وواصل: "الأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك أصبحت تعتمد على الجاهزين وترفض الإنفاق على قطاعات الناشئين، وما يحدث حاليًّا أمر طبيعي في ظل البيئة غير الصحية في الكرة المصرية، وعدم وجود تخطيط أو فكر سليم، المنظومة الرياضية في مصر فاشلة للغاية".

وتابع: "الفيفا دائمًا يفكر تسويقيًّا بشكل قوي في البطولات الكبرى، والأهلي حاليًّا عليه تجهيز نفسه بقوة ويحتاج ضم صفقات قوية، وبالتأكيد هناك تخطيط من جانبهم، لكن لن يعلن عن أي شيء حاليًّا، الفريق الأحمر يحتاج إلى 4 لاعبين على أقل تقدير".

وزاد: "أرى أن الفريق لا يحتاج محمد شريف حاليًّا، وكهربا رغم كل المشكلات له رصيد كبير منذ عودته من التوقف كان له دور كبير في التتويج بالألقاب ويسجل أهداف بطريقة رائعة، وتأثر كهربا في بعض الأوقات بسبب وجود موديست، لكن لا بد أن يغير اللاعب عقليته وأن يكون له بصمة في أي وقت يلعب فيه مع الأهلي".

وأتم: "أحمد عبد القادر كان يجب بقائه في الأهلي، لكن كولر تسبب في رحيله بعدما حدث مشكلة بينهما في فترة معينة، لم يكن قرارًا جيدًا من جانب مسئولي الأهلي برحيل عبد القادر فهو عنصر مهم ومؤثر للغاية".

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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