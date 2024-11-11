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الرياضة - 06:09 - مفاجأة للعرسان.. سعر الذهب يواصل تراجعه وعيار 21 بهذا الرقم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:09 - مفاجأة للعرسان.. سعر الذهب يواصل تراجعه وعيار 21 بهذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:09 - مفاجأة للعرسان.. سعر الذهب يواصل تراجعه وعيار 21 بهذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 06:09 مساءً - واصل سعر الذهب تراجعه في السوق المحلي، ختام تعاملات اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024، تزامنًا مع تراجه سعر الذهب العالمي ليصل سعر الأوقية لمستوى 2635.85 دولار للبيع، و 2635.58 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر

ويوفر موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر، ضمن خدمة يقدمها الموقع بشكل مستمر في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــا.

سعر الذهب
سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الإثنين 11 نوفمبر
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4200 جنيها 4171.5 جنيه
عيار 22 3850 جنيها 3823.75 جنيه
عيار 21 3675 جنيها 3650 جنيها
عيار 18 3150 جنيها 3128.5 جنيه
عيار 14 2450 جنيها 2433.25 جنيه
عيار 12 2100 جنيها 2085.75 جنيه

سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الإثنين

سعر الذهب عيار 24

تراجع سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4200 جنيها للبيع، و 4171.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 تراجعا داخل محلات الصاغة عند 3850 جنيها للبيع، و 3823.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

تراجع سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر عند 3675 جنيها للبيع، و 3650 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في السوق المحلي حالة من الانخفاض عند 3150 جنيها للبيع، و 3128.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

انخفض سعر الذهب عيار 14 في محلات الصاغة بمصر عند 2450 جنيها للبيع، و 2433.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر انخفاضا عند 2100 جنيها للبيع، و 2085.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالة من التراجع عند 1575 جنيها للبيع، و 1564.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر عند مستوى 29400 جنيها للبيع، و 29200 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2635.85 دولار للبيع، و 2635.58 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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