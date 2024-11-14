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الرياضة - 11:38 - اشتباكات عنيفة بين مشجعين فرنسيين وألتراس إسرائيليون في مباراة فرنسا وإسرائيل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:38 - اشتباكات عنيفة بين مشجعين فرنسيين وألتراس إسرائيليون في مباراة فرنسا وإسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - اشتباكات عنيفة بين مشجعين فرنسيين وألتراس إسرائيليون في مباراة فرنسا وإسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 11:38 مساءً - فرنسا وإسرائيل.. أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، وقوع اشتباكات بين المشجعين الفرنسيين ومجموعات ألتراس إسرائيليون، حملوا العلم الإسرائيلي فوق ملابسهم بمدرجات استاد فرنسا في المباراة الجارية حاليا بين فرنسا وإسرائيل بدوري الأمم الأوروبية، وفقا لـ إعلام فرنسي.

وأكدت القاهرة الإخبارية أن ماكرون وعددا من المسؤولين يحضرون مباراة فرنسا وإسرائيل بدوري الأمم الأوروبية.

وكشف إعلام عبري عن حضور رئيس الشاباك مباراة فرنسا وإسرائيل للإشراف على تأمين المشجعين الإسرائيليين والفرنسيين بمدرجات استاد فرنسا في المباراة الجارية حاليا بين فرنسا وإسرائيل بدوري الأمم الأوروبية.

وأكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية أن هناك إجراءات أمنية مشددة غير مسبوقة لتأمين مباراة فرنسا وإسرائيل بدوري الأمم الأوروبية.

وأضاف أنه تم نشر 4000 شرطي و 1500 فرد أمن وعدد من الطائرات المروحية لتأمين مباراة فرنسا وإسرائيل بدوري الأمم الأوروبية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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