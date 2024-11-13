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الرياضة - 08:16 - فستان بدون بطانة.. ظهور مثير لـ رزان مغربي بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:16 - فستان بدون بطانة.. ظهور مثير لـ رزان مغربي بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - فستان بدون بطانة.. ظهور مثير لـ رزان مغربي بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 08:16 مساءً - خطفت الفنانة رزان مغربي، الأنظار إليها على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 الذي يقام اليوم بدار الأوبرا المصرية، حيث ظهرت بفستان يميل إلى اللون الأبيض بدون بطانة مع شعر منسدل.

وشهد حفل الافتتاح توافد عدد كبير من النجوم على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي، وأبرزهم، الفنان حسين فهمي وزوجته، بالإضافة إلى، الإعلامية هالة سرحان، والموسيقار هاني شنودة.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45

وشهدت دار الأوبر المصرية، اليوم الأربعاء، انطلاقة حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، في تمام الساعة الـ 8 مساء، بالمسرح الكبير، وذلك بحضور رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، بالإضافة إلى، وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، والعديد من نجوم الفن وصناع السينما في جميع أنحاء العالم.

رزان مغربي في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

فيلم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45

ويبدأ افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، بفيلم أحلام عابرة للمخرج الفلسطيني رشيد مشهوراي، في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، الكثير من العروض المشاركة الذي يتجاوز عددهم حاجز الـ 190 فيلما مشاركين من 72 دولة، بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ظهور مميز لـ هاني شنودة على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي 2024

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مسلسل «موعد مع الماضي» ضمن برامج مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45| صورة

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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