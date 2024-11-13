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الرياضة - 08:16 - وزير الخارجية يصطحب 294 مواطنا من بيروت لإعادتهم إلى أرض الوطن (صور) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:16 - وزير الخارجية يصطحب 294 مواطنا من بيروت لإعادتهم إلى أرض الوطن (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - وزير الخارجية يصطحب 294 مواطنا من بيروت لإعادتهم إلى أرض الوطن (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 08:16 مساءً - بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بإعادة المواطنين المصريين العالقين في لبنان إلى أرض الوطن، وفي ظل إيلاء أجهزة الدولة المصرية لأقصى درجات الاهتمام والرعاية للجاليات المصرية فى الخارج، اصطحب د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم في ختام زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت 294 من المصريين العالقين في لبنان وذويهم لإعادتهم إلى أرض الوطن، وذلك على متن طائرة مصر للطيران التي أقلت وزير الخارجية في طريق عودته إلى أرض الوطن، ليصل إجمالي من تم إعادتهم حتى الآن 1177 مواطنًا عبر رحلات استثنائية لـ شركة مصر للطيران.

وأعرب المواطنون المصريون العائدون من لبنان عن عميق تقديرهم لـ رئيس الجمهورية، ولاهتمام الدولة بضمان عودتهم سالمين إلى أرض الوطن عبر تسيير رحلات استثنائية وعلى نفقة الدولة، الأمر الذي يؤكد على وضع مصلحة وسلامة المواطنين على رأس أولويات الدولة المصرية.

من جهته، أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أن الوزارة لا تدخر جهدًا بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة في تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للمواطنين المصريين في لبنان، سواء عبر إدراجهم على رحلات العودة لمصر أو تقديم الخدمات القنصلية المختلفة التي تحرص السفارة المصرية فى بيروت على مواصلة تقديمها رغم الوضع الأمني الصعب في بيروت.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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