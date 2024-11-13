الرياضة - 07:50 - «القاهرة الإخبارية»: عملية دهس قرب دير قديس في رام الله - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 07:50 مساءً - أعلنت فضائية «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن جيش الاحتلال، وقوع عملية دهس قرب دير قديس في رام الله بالضفة الغربية.
وأفادت بأن هناك بلاغات أولية عن إصابة إسرائيليين اثنين في عملية دهس قرب بلدة دير قديس في رام الله بالضفة الغربية.
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