الرياضة - 11:27 - ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بالمصنعية وصل كام؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:27 صباحاً - أسعار الذهب اليوم.. تصدرت أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية محركات البحث في جوجل، وذلك بعد ارتفاع سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة بـ مصر.

أسعار الذهب اليوم

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سعر الذهب اليوم الأربعاء

- أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24 بقيمة 4154 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب في مصر عيار 21 بقيمة 3635 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 18 بقيمة 3115 جنيه للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء بقيمة 29080 جنيها.

- سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء، سجل 2609 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر، سجل نحو 4154.25 جنيه للبيع، و4125.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 22، سجل نحو 3808 جنيهات للبيع، و3782 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر، سجل نحو 3635 جنيهًا للبيع، و3610 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 18، سجل نحو 3115.75 جنيه للبيع، و3094.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر، سجل نحو 2423.25 جنيه للبيع، و2406.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 12، سجل نحو 2077.25 جنيه للبيع، و2062.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم في مصر، سجل نحو 1557.75 جنيه للبيع، و1547.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، سجل نحو 29080 جنيهًا للبيع، و28880 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم في مصر، سجل نحو 2598.39 دولار للبيع، و2598.12 دولار للشراء.