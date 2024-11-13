الرياضة - 11:11 - تقرير عالمي.. مصر تدخل قائمة أكثر 10 دول إنتاجا لـ «الأمونيا» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:11 صباحاً - أظهر تقرير حديث صادر عن المركز الوطني الأمريكي لمعلومات المعادن الذي يختص بإجراء مسحا دوريا للوقوف على حجم إنتاج السلع المعدنية العالمية، والذي كشف عن تضمين مصر ضمن قائمة أكثر 10 دول إنتاجا لـ الأمونيا عالميا بـ حجم إنتاج وصل لـ 4 مليون طن خلال عام 2023.

واشتمل التقرير على مصر والسعودية كونهم أكثر الدول العربية المنتجة لـ الأمونيا في عام 2023.

وتعتبر الأمونيا مادة كيميائية غازية، تنتج باستخدام الغاز الطبيعي، كمادة خام أولية أساسية، تتعدد استخداماتها كـ مادة خام وسيطة تدخل في صناعة الأسمدة المركبة، والأسمدة الفوسفاتية، والسماد السائل، وصناعة الأسمدة النيتروجينية بوجه عام.

كما تشمل استخداماتها كـ مادة خام في صناعة النسيج، ومصافي البترول، وصناعة الورق، والمنظفات والمعادن والتبريد.

وضمت القائمة التي كشف عنها تقرير مركز المعلومات الوطني الأمريكي أكثر الدول عالميا لإنتاج الأمونيا بجانب مصر وضمت الصين، والولايات المتحدة، والهند، وروسيا، وإندونيسيا، وإيران، وترينداد وتوباغو، وباكستان».