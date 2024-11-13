الرياضة - 10:38 - اختاره ترامب لتولي وزارة «الكفاءة الحكومية».. معلومات عن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:38 صباحاً - اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إيلون ماسك، وفيفيك راماسوامي، لقيادة وزارة جديدة تسمى «وزارة الكفاءةالحكومية»، لخفض الإنفاق الحكومي.

وقال «ترامب»، إن هذين الأمريكيين الرائعين سيمهدان الطريق لإدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص اللوائح الزائدة، وخفض النفقات الباهظة، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية.

من جانبه، كتب «ماسك» في منشور عبر «منصة x»: سيتم نشر جميع إجراءات إدارة الكفاءة الحكومية خلال الفترة المقبلة على الإنترنت لتحقيق أقصى قدر من الشفافية والوضوح.

وأضاف ماسك، أن الوزارة ستحتفظ أيضا بجدول «قادة الإنفاق الأكثر غباء وأهدرت بجنون أموال دافعي الضرائب الأمريكيين»، ووصف عمل القسم الجديد بأنه «تهديد للبيروقراطية».

ترامب يكافئ ماسك

وأشار مراقبون، إلى أن اختيار ترامب لماسك في إداتره الجديدة، هو بمثابة مكافأة له باعتباره أحد أنصاره من رجال الأعمال خلال حملته الانتخابية، مؤكدين أنه من المرجح أن يستفيد ماسك، الذي صنفته مجلة فوربس أغنى شخص في العالم، من فوز ترامب.

ويُتوقع أن يكون لرجل الأعمال الملياردير نفوذ استثنائي لمساعدة شركاته وضمان معاملة حكومية تفضيلية.

تبرع ماسك بملايين الدولارات لدعم الحملة الرئاسية لترامب وظهر معه في مناسبات عامة.

وقال ترامب، سابقا، إنه سيعرض على ماسك دورا في إدارته لتعزيز كفاءة الحكومة.

ولدي ماسك، العديد من الروابط مع واشنطن، وتشمل مجموعة شركاته تسلا لإنتاج السيارات الكهربائية ومنصة إكس للتواصل الاجتماعي وسبيس إكس لصناعة الصواريخ.

من هو إيلون ماسك؟

إيلون ماسك، مهندس ومخترع وملياردير يحمل 3 جنسيات، جنوب أفريقية وكندية وأميركية، وصنف أغنى رجل في العالم عام 2021، وقدرت ثروته بـ250 مليار دولار أميركي

مولد «إيلون ماسك» ونشأته

ولد إيلون ريف ماسك يوم 28 يونيو 1971 في بريتوريا بجنوب أفريقيا، وهو الأكبر بين 3 أبناء.

عمل والده إيرول ماسك مستشارا هندسيا ومطورا عقاريا ومالكا لأحد مناجم الزمرد.

تحمل والدته الجنسية الكندية، وتعمل أخصائية في التغذية وعارضة أزياء وكاتبة.

انفصل والده عن والدته عام 1980.

غادرت والدته إلى كندا، وقرر ماسك البقاء مع أبيه في جنوب أفريقيا.

في سن العاشرة بدأ يتعلم البرمجة على جهاز كمبيوتر «كومودور في آي سي 20.

عندما بلغ الـ12 تمكن من إنشاء لعبة فيديو أسماها «بلاستر»، وباع شيفرتها لمجلة متخصصة في الحواسيب بمبلغ 500 دولار.

غادر جنوب أفريقيا متجها إلى كندا عام 1988 للعيش مع والدته، وحصل على الجنسية الكندية.

وأثناء دراسته في جاكهو كوينز الكندية، تعرف على زوجته جاستن ويلسون، وتزوجها عام 2008، وأنجبا 6 أبناء -توفي منهم واحد- قبل طلاقهما.

وتزوج مرات أخرى، ولديه 12 ولدا، 3 منهم أنجبتهم الكاتبة الكندية كلير إليز بوشيه، وتوأمان أنجبتهما شيفون زيلس.