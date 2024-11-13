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الرياضة - 09:49 - موعد صرف معاشات ديسمبر 2024 وحقيقة الزيادة أول يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:49 - موعد صرف معاشات ديسمبر 2024 وحقيقة الزيادة أول يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:49 - موعد صرف معاشات ديسمبر 2024 وحقيقة الزيادة أول يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:49 صباحاً - زيادة المعاشات.. يزداد معدل البحث من قبل المواطنين عن زيادة المعاشات، وذلك تزامنا مع قرب صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ 13 مليون مواطن في الدولة.

معاشات ديسمبر 2024

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص زيادة المعاشات وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

صرف المعاشات

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن بدء صرف معاشات شهر ديسمبر 2024، يكون يوم الأحد 1 ديسمبر، ويستمر الصرف للمواطنين حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

زيادة المعاشات

أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2024

- ماكينات الصرف الآلي ATM.

- منافذ شركة فوري.

- المحافظ الإلكترونية.

- منافذ البريد المصري.

- فروع البنوك المختلفة.

زيادة المعاشات

قيمة معاشات شهر ديسمبر 2024

- معاشات الشريحة الأولى: 1495 جنيها.

- معاشات الشريحة الثانية: 1725 جنيها.

- معاشات الشريحة الثالثة: 1840 جنيها.

- معاشات الشريحة العاشرة: 4370 جنيها.

- معاشات الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيها.

- معاشات الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيها.

- معاشات الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

- معاشات الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيها.

- معاشات الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

- معاشات الشريحة الخامسة: 2645 جنيها.

- معاشات الشريحة السادسة: 2990 جنيها.

- معاشات الشريحة السابعة: 3335 جنيها.

- معاشات الشريحة الثامنة: 3680 جنيها.

- معاشات الشريحة التاسعة: 4025 جنيها.

زيادة المعاشات

حقيقة زيادة معاشات 2024

الجدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، نفت صحة الأنباء والشائعات المتداولة حول زيادة معاشات شهر ديسمبر 2024، مؤكدة أنه لم يتم صدور أي بيان رسمي بشأن ذلك، حيث كانت آخر زيادة للمعاشات تم إقرارها في شهر فبراير الماضي بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي شمل رفع المعاشات بنسبة 15%، بتكلفة إجمالية بلغت 74 مليار جنيه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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