الرياضة - 09:33 - بقوة 5.3 درجة.. زلزال جديد يضرب العاصمة الباكستانية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:33 صباحاً - ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة العاصمة الباكستانية (إسلام آباد) وعدة مناطق بإقليم خيبر بختونخوا اليوم الأربعاء، فيما لم ترد بعد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية.

وأفاد مركز الزلازل التابع لهيئة الأرصاد الجوية الباكستانية - حسبما ذكرت قناة جيو نيوز الباكستانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأن الزلزال وقع على عمق 220 كيلومترا في منطقة هندوكوش بأفغانستان، وهي منطقة معروفة بالنشاط الزلزالي المتكرر.

وشهدت باكستان هذا العام ما لا يقل عن سبعة زلازل، منها ثلاثة في مدينة كراتشي الساحلية.. علما بأن الزلازل ليست نادرة في باكستان، حيث تقع البلاد على حدود الصفيحتين التكتونيتين الهندية والأوراسية.