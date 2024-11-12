الرياضة - 08:09 - خاص | خبير قانوني يكشف لـ«الأسبوع» العقوبة المنتظرة للطبيبة وسام شعيب: أسرار المرضى مقدسة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:09 مساءً - علق أيمن محفوظ المحامي بالنقض على واقعة الطبيبة وسام شعيب والتي أثارت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بسبب انتشار فيديو لها تتحدث فيه عن المرضى وبعض أسرارهم.

وأضاف محفوظ خلال تصريح خاص لـ كلمتك، أن أسرار المرضي هي أسرار مقدسه لايمكن الإفصاح عنها من الطبيب مهما كانت المبرارات ولو بحسن نية، لافتاً إلى أن الإثم الأكبر هو أن يكون إفشاء تلك الأسرار في علانية.

وتساءل هل وصل جنون الترند بالطبيبة وسام شعيب إلى أن تفتح خزائن الأسرار وتضحي بخصوصية المرضى التي أؤتمنت عليها من أجل اللهث وراء الترند، ومن أجل أن يعلم الجميع عنوان العيادة لكي تصبح طبيبه مشهوره لتكسب الملايين؟، موضحاً أنه لو كانت قد ادعت وسام شعيب أن فتح أسوار الأسرار كان بهدف التوعية وإصلاح ذات المجتمع فبئس الهدف الذي تكون وسيلته فضح الأسرار والاعتداء على خصوصيه المريض

وأوضح أن القانون وضع عقوبه لإفشاء أسرار المرضى وهي عقوبه الحبس وذلك طبقا لنص المادة 310 عقوبات والتي تنص على أن كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم، مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصى أؤتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال التى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور، أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى مع مراعاه الاستثناءات الوارده في القوانين الأخرى وبالإضافه إلى اتهامات تتعلق بالاعتداء علي حرمه الحياه الخاصه طىقا لنص الماده 309 من قانون العقوبات والماده 25 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتيه رقم 175 لسنه 2018.

وأكد المحامي بالنقض، أن الماده 66 من قانون الإثبات والتي تمنع إفشاء الأسرار من الأطباء وغيرهم حتى بعد زوال صفتهم أو انتهاء خدمته أو حتي تقديم شهادتهم أمام المحاكم مالم يكن ذكرها مقصودا به ارتكاب جريمه، منوهاً إلى أن العقوبات الجنائية لا تمنع من العقوبات الإدارية التي قد تصدر ضد الطبيب المخالف من نقابه الأطباء بعقوبات تبدأ من الإنذار والإيقاف لمدة محددة و تصل إلى الشطب النهائي من سجلات نقابه الأطباء.