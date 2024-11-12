منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 08:09 - خاص | خبير قانوني يكشف لـ«الأسبوع» العقوبة المنتظرة للطبيبة وسام شعيب: أسرار المرضى مقدسة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 08:09 - خاص | خبير قانوني يكشف لـ«الأسبوع» العقوبة المنتظرة للطبيبة وسام شعيب: أسرار المرضى مقدسة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:09 - خاص | خبير قانوني يكشف لـ«الأسبوع» العقوبة المنتظرة للطبيبة وسام شعيب: أسرار المرضى مقدسة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:09 مساءً - علق أيمن محفوظ المحامي بالنقض على واقعة الطبيبة وسام شعيب والتي أثارت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بسبب انتشار فيديو لها تتحدث فيه عن المرضى وبعض أسرارهم.

وأضاف محفوظ خلال تصريح خاص لـ كلمتك، أن أسرار المرضي هي أسرار مقدسه لايمكن الإفصاح عنها من الطبيب مهما كانت المبرارات ولو بحسن نية، لافتاً إلى أن الإثم الأكبر هو أن يكون إفشاء تلك الأسرار في علانية.

وتساءل هل وصل جنون الترند بالطبيبة وسام شعيب إلى أن تفتح خزائن الأسرار وتضحي بخصوصية المرضى التي أؤتمنت عليها من أجل اللهث وراء الترند، ومن أجل أن يعلم الجميع عنوان العيادة لكي تصبح طبيبه مشهوره لتكسب الملايين؟، موضحاً أنه لو كانت قد ادعت وسام شعيب أن فتح أسوار الأسرار كان بهدف التوعية وإصلاح ذات المجتمع فبئس الهدف الذي تكون وسيلته فضح الأسرار والاعتداء على خصوصيه المريض

وأوضح أن القانون وضع عقوبه لإفشاء أسرار المرضى وهي عقوبه الحبس وذلك طبقا لنص المادة 310 عقوبات والتي تنص على أن كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم، مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصى أؤتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال التى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور، أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى مع مراعاه الاستثناءات الوارده في القوانين الأخرى وبالإضافه إلى اتهامات تتعلق بالاعتداء علي حرمه الحياه الخاصه طىقا لنص الماده 309 من قانون العقوبات والماده 25 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتيه رقم 175 لسنه 2018.

وأكد المحامي بالنقض، أن الماده 66 من قانون الإثبات والتي تمنع إفشاء الأسرار من الأطباء وغيرهم حتى بعد زوال صفتهم أو انتهاء خدمته أو حتي تقديم شهادتهم أمام المحاكم مالم يكن ذكرها مقصودا به ارتكاب جريمه، منوهاً إلى أن العقوبات الجنائية لا تمنع من العقوبات الإدارية التي قد تصدر ضد الطبيب المخالف من نقابه الأطباء بعقوبات تبدأ من الإنذار والإيقاف لمدة محددة و تصل إلى الشطب النهائي من سجلات نقابه الأطباء.

اقرأ أيضاً
نقابة الأطباء: وسام شعيب لم يتم وقفها عن العمل حتى الآن لهذا السبب

قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن وسام شعيب طبيبة كفر الدوار

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق