بمشاركة محمد صلاح، ليفربول يختتم تدريباته قبل مواجهة ريال مدريد (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:54 مساءً - اختتم ليفربول بقيادة اللاعب المصري محمد صلاح تدريباته قبل مواجهة ريال مدريد غدا الأربعاء في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

ليفربول بالعلامة الكاملة

ويعد فريق ليفربول هو الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الهزيمة أو حتى التعادل من بين جميع الأندية المشاركة في البطولة الأوروبية المرموقة "التشامبيونز ليج" بحلته الجديدة قبل مباراته المرتقبة أمام ريال مدريد غدا الأربعاء في الجولة الخامسة.

5 أندية بلا نقاط في دوري الأبطال

وقبل الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا فشلت 4 أندية في حصد أي نقطة وهم: لايبزيج ألمانيا، شتورم غراتس (النمسا)، يونج بويز (سويسرا)، سرفينا زفيزدا (صربيا)، سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا).

ولم تستطع 6 أندية عدم تحقيق أي فوز في منافسات دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد قبل الجولة الخامسة، وهم: بولونيا (الإيطالي)، لايبزيج ألمانيا، شتورم جراتس (النمسا)، يونج بويز (سويسرا)، سرفينا زفيزدا (صربيا)، سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا).

برشلونة الأقوى هجومًا

ويعد برشلونة الأقوى هجومًا في دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الخامسة بعدما أحرز لاعبوه 15 هدفًا ويليه دورتموند الألماني بـ 13 هدفًا.

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الخامسة

1- ليفربول (إنجلترا) – 12 نقطة.

2- سبورتينج لشبونة (البرتغال) – 10 نقاط.

3- موناكو (فرنسا) – 10 نقاط.

4- إستاد بريست (فرنسا) – 10 نقاط.

5- إنتر ميلان (إيطاليا) – 10 نقاط.

6- برشلونة (إسبانيا) – 9 نقاط.

7- بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – 9 نقاط.

8- أستون فيلا (إنجلترا) – 9 نقاط.

9- أتلانتا (إيطاليا) – 8 نقاط.

10- يوفنتوس (إيطاليا) – 7 نقاط.

11- ليل (فرنسا) – 7 نقاط.

12- مانشستر سيتي (إنجلترا) – 7 نقاط.

13- أرسنال (إنجلترا) – 7 نقاط.

14- باير ليفركوزن (ألمانيا) – 7 نقاط.

15- سيلتك (إسكتلندا) – 7 نقاط.

16- دينامو زغرب (كرواتيا) – 7 نقاط.

17- ميلان (إيطاليا) – 6 نقاط.

18- فينورد روتردام (هولندا) – 6 نقاط.

19- بنفيكا (البرتغال) – 6 نقاط.

20- بايرن ميونخ (ألمانيا) – 6 نقاط.

21- كلوب بروج (بلجيكا) – 6 نقاط.

22- ريال مدريد (إسبانيا) – 6 نقاط.

23- أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – 6 نقاط.

24- أيندهوفن (هولندا) – 5 نقاط.

25- سبارتا براج (التشيك) – 4 نقاط.

26- شتوتجارت (ألمانيا) – 4 نقاط.

27- باريس سان جيرمان (فرنسا) – 4 نقاط.

28- شاختار دونيتسك – 4 نقاط.

29- جيرونا (إسبانيا) – 3 نقاط.

30- ريد بول سالزبورغ (النمسا) – 3 نقاط.

31- بولونيا (إيطاليا) – نقطة واحدة.

32- لايبزيج ألمانيا – من دون نقاط.

33- شتورم جراتس (النمسا) – من دون نقاط.

34- يونج بويز (سويسرا) – من دون نقاط.

35- سرفينا زفيزدا (صربيا) – من دون نقاط.

36- سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا) – من دون نقاط.

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