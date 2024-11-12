الرياضة - 05:50 - الجمعة البيضاء 2024.. موعدها ونصائح مهمة قبل الشراء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 05:50 مساءً - تستعد المتاجر في جميع أنحاء العالم العربي لانطلاق تخفيضات الجمعة البيضاء لعام 2024، التي تعد فرصة مميزة للتسوق بأسعار مخفضة على مجموعة واسعة من المنتجات.

ويُعد هذا الحدث السنوي، المقابل العربي لـ الجمعة السوداء في الولايات المتحدة، ويعد من أهم مواسم التخفيضات والتسوق في العالم العربي.

ما هي الجمعة البيضاء؟

الجمعة البيضاء 2024 هي فترة تخفيضات كبيرة تبدأ في آخر جمعة من شهر نوفمبر، وتستمر في بعض المتاجر لعدة أيام.

تشمل الخصومات العديد من المنتجات كالأزياء، والأجهزة الإلكترونية، والأدوات المنزلية.

يشارك في هذه التخفيضات متاجر إلكترونية مثل «أمازون ونون، إضافة إلى المتاجر التقليدية في مراكز التسوق الكبرى».

موعد الجمعة البيضاء 2024

تبدأ فعاليات الجمعة البيضاء هذا العام يوم الجمعة، الموافق 29 نوفمبر 2024، وتستمر العروض في بعض المتاجر حتى نهاية الشهر أو أكثر، لتتيح للمتسوقين وقتاً كافياً للاستفادة من العروض.

تبدأ بعض المتاجر عروضها مبكرا، حيث تبدأ الخصومات قبل الموعد الرسمي بعدة أيام، وتستمر على مدى أسبوع كامل يُطلق عليه «أسبوع الجمعة البيضاء»

أماكن وتفاصيل العروض

وتعد المتاجر الإلكترونية من أبرز المشاركين في تقديم عروض ضخمة على الهواتف، الأجهزة المنزلية، والملابس.

المولات والمتاجر المحلية أيضاً، تشارك العديد من المولات والمتاجر المحلية في عروض الجمعة البيضاء، وتقدم تخفيضات خاصة على مختلف السلع لتلبية احتياجات المتسوقين.

نصائح للاستفادة من العروض

1-المقارنة بين الأسعار.

2-الاستعداد مبكراً.

3-تصفح المتاجر الإلكترونية.