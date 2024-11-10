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قبل انطلاق الجولة الخامسة، ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

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قبل انطلاق الجولة الخامسة، ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

قبل انطلاق الجولة الخامسة، ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 11:17 صباحاً - تستعد منتخبات قارة أفريقيا لخوض الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بداية من يوم 13 نوفمبر الحالي.

ونستعرض معًا ترتيب المجموعات قبل انطلاق الجولة الخامسة والسادسة خلال فترة التوقف بشهر نوفمبر.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

المجموعة الأولى

1- تونس  7 نقاط.
2- جزر القمر 6 نقاط.
3- جامبيا  5 نقاط.
4- مدغشقر  نقطتين.

المجموعة الثانية

1- المغرب  12 نقطة.
2- الجابون  7 نقاط.
3- إفريقيا الوسطى  3 نقاط.
4- ليسوتو  نقطة واحدة.

المجموعة الثالثة

1- مصر 12 نقطة
2- بوتسوانا  6 نقاط.
3- الرأس الأخضر 3 نقاط.
4- موريتانيا 3 نقاط.

المجموعة الرابعة

1- نيجيريا  7 نقاط.
2- بنين  6 نقاط.
3- رواندا  5 نقاط.
4-ليبيا  نقطة.

المجموعة الخامسة

1- الجزائر  12 نقطة.
2- غينيا الاستوائية 7 نقاط.
3- توجو  نقطتين
4- ليبيريا  نقطة.

المجموعة السادسة

1- أنجولا  12 نقطة.
2- السودان  7 نقاط.
3- غانا  نقطتين.
4- النيجر  نقطة واحدة.

المجموعة السابعة

1- كوت ديفوار 9 نقاط.
2- زامبيا  7 نقاط.
3- سيراليون  4 نقاط.
4- تشاد  نقطتين.

المجموعة الثامنة

1- جمهورية الكونغو  12 نقطة.
2- غينيا  6 نقاط.
3- تنزانيا 4 نقاط.
4- إثيوبيا  نقطة.

المجموعة التاسعة

1- موزمبيق  8 نقاط.
2- مالي  8 نقاط.
3- غينيا بيساو  4 نقاط.
4- إسواتيني  نقطة

المجموعة العاشرة

1- الكاميرون 10 نقاط.
2- زيمبابوي  8 نقاط.
3- كينيا  4 نقاط.
4- ناميبيا بدون نقاط.

المجموعة الحادية عشرة

1- أوغندا  10 نقاط.
2- جنوب إفريقيا  8 نقاط.
3- الكونغو 4 نقاط.
4- جنوب السودان بدون نقاط.

المجموعة الثانية عشرة

1- بوركينا فاسو  10 نقاط.
2- السنغال  10 نقاط.
3- بوروندي برصيد 3 نقاط.
4- مالاوي بدون رصيد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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