بيلينجهام يفضح علاقته بعارضة أزياء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 06:37 صباحاً - كشفت تقارير إنجليزية عن ارتباط اللاعب جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد الإسباني، بعارضة الأزياء لورا سيليا فالك.

وأشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن بيلينجهام ارتبط بعارضة الأزياء في شهر أبريل الماضي لكن مصادر مقربة من اللاعب نفت الأمر وأكدت أن هذه الأحاديث غير صحيحة.



ولكن صحيفة "ذا صن" البريطانية نقلت في تقرير لها إعجاب بيلينجهام بمنشور لعارضة الأزياء عبر موقع انستجرام.

وتحظى عارضة الأزياء بمتابعة من نجم ريال مدريد الذي تفاعل مع منشور حديث نشرته خلال الساعات الماضية.

ووضع بيلينجام إشارة القلب إعجابًا بصورة عارضة الأزياء وهو ما نال تفاعلًا كبيرًا على منشور لورا فالك.

وحصل بيلينجهام على المركز الثالث في ترتيب الكرة الذهبية للعام الجاري بعد نجاحاته اللافتة مع ريال مدريد.

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