بيراميدز يحقق فوزه الأول بالدوري الممتاز علي حساب إنبي 1/2 ( صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 10:11 مساءً - فاز فريق بيراميدز على منافسه إنبي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم على استاد بتروسبورت، في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

وسجل هدفي فريق بيراميدز اللاعب أحمد عاطف قطة في الدقيقة 3 و35، فيما أضاف علي فوزي هدف إنبي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

تشكيل بيراميدز أمام انبي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

و على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - يوسف أوباما - أحمد توفيق - محمود دونجا - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي- كريم حافظ - صديق إيجولا

تشكيل إنبي أمام بيراميدز

وجاء تشكيل انبي كالتالي

ترتيب بيراميدز وإنبي في الدوري الممتاز

وبتلك النتيجة يتواجد فريق بيراميدز في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد إنبي في المركز الثالث عشر برصيد نقطة واحدة.

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