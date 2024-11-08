الرياضة - 09:50 - الحق اشتري.. الذهب ينخفض 25 جنيها وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 09:50 مساءً - سعر الذهب الآن.. تراجع سعر الذهب الآن في سوق الصاغة بمصر خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 بقيمة 25 جنيها، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الآن في الأسواق نحو 3770 جنيهًا للبيع، و3750 جنيهًا للشراء.

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 في الأسواق، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــا.

سعر الذهب جرام 24

سجل سعر الذهب عيار 24 خلال تعاملات اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024، نحو 4308.5 جنيه للبيع، و4285.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم في سوق الصاغة نحو 3949.5 جنيه للبيع، و3928.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الآن الأكثر مبيعًا وانتشارًا في مصر إلى 3770 جنيهًا للبيع، و3750 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم الجمعة في سوق الصاغة نحو 3231.5 جنيه للبيع، و3214.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وأما عن سعر الذهب عيار 14 فسجل الآن في الأسواق نحو 2513.25 جنيه للبيع، و2500 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 الآن في سوق الصاغة خلال تعاملات اليوم إلى 2154.25 جنيه للبيع، و2142.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وجاء سعر الذهب عيار 9 اليوم الجمعة في الأسواق نحو 1615.75 جنيه للبيع، و1607.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

فيما سجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة نحو 30160 جنيهًا للبيع، و30000 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وأما عن سعر أوقية الذهب في محالات الصاغة اليوم فبلغت نحو 2687.17 دولار للبيع، و2686.9 دولار للشراء.

سعر الذهب اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4308.5 جنيه 4285.75 جنيه عيار 22 3949.5 جنيه 3928.5 جنيه عيار 21 3770 جنيهًا 3750 جنيهًا عيار 18 3231.5 جنيه 3214.25 جنيه عيار 14 2513.25 جنيه 2500 جنيهًا عيار 12 2154.25 جنيه 2142.75 جنيه عيار 9 1615.75 جنيه 1607.25 جنيه سعر الجنيه الذهب 30160 جنيهًا 30000 جنيهًا سعر أوقية الذهب 2687.17 دولار 2686.9 دولار